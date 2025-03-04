Что такое «Две сессии» в Китае

«Две сессии» — ежегодные заседания высшего совещательного органа КНР — Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК).

ВСНП — законодательный орган КНР (парламент) и высший орган государственной власти КНР. Функционирует с 1954 года. Формируется путем непрямых выборов в местных органах власти сроком на пять лет. Председатель — Чжао Лэцзи. Насчитывает 2980 членов.

В полномочия ВСНП входит: внесение изменений в Конституцию, уголовный и гражданский кодексы, утверждение руководителей и заместителей КНР, Госсовета, Центрального военсовета, Верховного суда, а также генерального прокурора. Кроме того, орган рассматривает, утверждает и контролирует план социально-экономического развития Китая, госбюджет страны, решает вопросы объявления войны и заключения мира.

НПКСК — совещательный орган при руководстве КНР. Включает в себя представителей КПК и других партий, общественных организаций и профсоюзов, предпринимателей из Гонконга, Макао и китайских диаспор за рубежом. Функционирует с 1949 года. Председатель — Ван Хунин. Насчитывает 2172 члена.

Дмитрий Квасов