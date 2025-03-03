Белгородский вице-губернатор Андрей Милехин вернулся из «Барса»
Вице-губернатор — министр образования Белгородской области Андрей Милехин вернулся из добровольческого отряда «Барс-Белгород». Он присутствовал на сегодняшнем совещании в правительстве региона.
Андрей Милехин
Фото: Администрация Вейделевского района Белгородской области
О вступлении господина Милехина в батальон стало известно в начале февраля. На время его отсутствия министерством образования руководил первый замминистра Андрей Мухартов.
В середине февраля глава Яковлевского округа Олег Медведев рассказал о своем возвращении из «Барса». Он присоединился к нему в середине января. Также в середине февраля о вступлении в отряд сообщила глава Алексеевского округа Светлана Халеева.
О том, почему чиновники макрорегиона вступают в добровольческие отряды, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».