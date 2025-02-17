Глава Яковлевского округа Олег Медведев вернулся из «Барс-Белгород»

Глава администрации Яковлевского округа Белгородской области Олег Медведев вернулся из отряда «Барс-Белгород», созданного для борьбы с ДРГ и БПЛА, и вновь приступил к своим обязанностям. Об этом господин Медведев сообщил на своей странице во «Вконтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

«Навыки тактических действий, командное исполнение поставленных задач в оперативной обстановке — считаю, что полученные знания и навыки пригодятся в дальнейшей работе. Познакомился с новыми людьми — боевое братство в наших условиях — очень важная опора»,— заявил чиновник.

Олег Медведев присоединился к «Барс-Белгород» в середине января. Кто исполнял его обязанности, не сообщалось.

На прошлой неделе в отряд вступила глава Алексеевского округа Светлана Халеева. В начале февраля стало известно, что к «Барс-Белгород» присоединились министр здравоохранения региона Андрей Иконников и вице-губернатор Андрей Милехин.

О том, почему чиновники макрорегиона вступают в добровольческие отряды, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов