Глава Алексеевского округа Светлана Халеева вступает в «Барс»

В отряд «Барс-Белгород» решила вступить глава неприграничного Алексеевского округа Белгородской области Светлана Халеева. Об этом чиновница сообщила в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Халеева

Фото: правительство Белгородской области Светлана Халеева

Фото: правительство Белгородской области

«Мне предстоит пройти обучение, которое, уверена, пригодится для принятия решений в нештатных ситуациях. Вступление в ряды "барсовцев" — это возможность взглянуть под другим углом на проблемы безопасности округа»,— рассказала госпожа Халеева.

На время отсутствия Светланы Халеевой обязанности главы окружной администрации будет исполнять ее первый заместитель по АПК и имуществу Алексей Горбатенко.

Госпожа Халеева возглавила Алексеевский округ в июле 2024 года. Она сменила Алексея Калашникова, об увольнении которого стало известно в апреле.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал о вступлении в «Барс-Белгород» министра здравоохранения Андрея Иконникова и вице-губернатора — министра образования Андрея Милехина.

Алина Морозова