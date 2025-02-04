Белгородский вице-губернатор Андрей Милехин вступил в «Барс»

Вице-губернатор — министр образования Белгородской области Андрей Милехин вступил в добровольческий отряд «Барс-Белгород», созданный для борьбы с ДРГ и БПЛА. Об этом чиновник сообщил, отвечая на вопросы жителей на странице губернатора Вячеслава Гладкова во «Вконтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Милехин

Фото: Администрация Вейделевского района Белгородской области Андрей Милехин

Фото: Администрация Вейделевского района Белгородской области

Точная дата вступления господина Милехина в батальон неизвестна. Официально о начале его службы не сообщалось.

В декабре–январе службу в батальоне завершили глава Ивнянского района Игорь Щепин, вице-губернаторы Александр Лоренц и Андрей Антоненко. Кроме того, в отряде находились бывший замгубернатора Владимир Базаров, глава Ракитянского района Анатолий Климов и министр природопользования области Роман Татаринцев. О службе последних трех чиновников в «Барсе» также официально не сообщалось: им вручили соответствующие грамоты на оперативном совещании.

В январе к отряду присоединились глава Волоконовского района Сергей Бикетов и глава Яковлевского округа Олег Медведев. Об их возвращении не сообщалось.

О том, почему чиновники макрорегиона вступают в добровольческие отряды, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева