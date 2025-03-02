Великобритания выделит Украине $2 млрд

Великобритания и Украина подписали соглашение о выделении Киеву кредита на сумму $2 млрд. Средства пойдут на военные расходы, в том числе на закупку ракет для систем ПВО. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции в Лондоне в рамках встречи европейских лидеров по Украине, передает The Sun.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Justin Tallis / Pool / Reuters Фото: Justin Tallis / Pool / Reuters

По словам британского премьер-министра, речь идет о более чем 5 тыс. ракет. Господин Стармер подчеркнул, что ракеты будут производиться в британском Белфасте, что позволит создать больше рабочих мест в оборонном секторе страны. Министр отметил, что для Украины «жизненно необходимы» ракеты для комплексов ПВО. Он также добавил, что Европа должна продолжить оказывать военную поддержку украинской стороне после завершения конфликта.

Ранее господин Стармер провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявив, что Лондон готов поддерживать Киев «столько, сколько потребуется». Он также сказал, что Великобритания готова передать Украине $2,84 млрд из доходов от замороженных российских активов.

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