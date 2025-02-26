Прийти по-английски

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в четверг посетит США для переговоров с президентом Трампом о распределении ролей западных союзников в украинском урегулировании. Как ожидается, Кир Стармер представит план размещения на Украине под видом миротворческой миссии британских и французских войск при условии, что гарантии безопасности предоставят США. Не желающий втягиваться в противостояние с Россией Дональд Трамп заявил о том, что форма миротворчества должна быть приемлемой для всех сторон. Москва отвергает план размещения европейских военных на Украине, считая их вовлечение в будущий проект урегулирования неприемлемым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: Stefan Rousseau / Pool / Reuters Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: Stefan Rousseau / Pool / Reuters

Визит британского премьера Кира Стармера в Вашингтон станет кульминацией усилий по сближению позиций США и их европейских союзников по Украине и восстановлению пошатнувшегося трансатлантического единства.

Британский премьер вслед за французским президентом Эмманюэлем Макроном, побывавшим в Вашингтоне на этой неделе, попытается убедить президента США Дональда Трампа, упорно не желающего отправлять свои войска на Украину, найти приемлемую формулу непрямого американского военного участия. При этом в его задачу-максимум входит сохранить президента Трампа в орбите прежнего противостояния Запада с Москвой.

Перед визитом в Вашингтон Кир Стармер заявил, что без гарантий безопасности со стороны США любые европейские меры по «сдерживанию России» не будут эффективны.

Как отмечает в связи с этим газета Times, визит в Вашингтон для любого британского премьера всегда был «моментом больших возможностей и больших рисков», однако «ставки еще никогда не были так высоки», как сейчас. Издание приводит слова бывшего главы МИД Великобритании Уильяма Хейга, заявившего, что это будет «безусловно, самая важная двусторонняя встреча между британским премьер-министром и президентом США с начала Второй мировой войны».

После визита в США Кир Стармер намерен созвать саммит европейских лидеров с участием Владимира Зеленского для обсуждения конфликта на Украине. «Идет работа над британским саммитом по Украине. Даты его проведения пока нет, однако это произойдет после того, как сэр Кир Стармер вернется из Вашингтона»,— сообщил телеканал Sky News.

На протяжении последних недель британский премьер старательно воздерживался от критических высказываний в адрес президента Трампа, однако после российско-американских переговоров в Эр-Рияде он провел три телефонных разговора с Владимиром Зеленским и поддержал его после уничижительной критики со стороны президента США. Как сообщили по итогам этих разговоров в канцелярии британского премьера, Кир Стармер подтвердил «железную поддержку» Киева со стороны Лондона и готовность продолжить сотрудничать с союзниками для «достижения мира через силу».

В свою очередь, Дональд Трамп ранее заявлял о том, что британский премьер не предпринял усилий для того, чтобы прекратить конфликт на Украине. «Несмотря на неприязнь на публике, британские дипломаты считают, что у Стармера все еще есть существенная и крайне важная возможность повлиять в ходе своего визита на американскую политику»,— отмечает газета Times.

Ссылаясь на дипломатические источники, издание называет предстоящий визит британского премьера в Вашингтон шансом уговорить Дональда Трампа отказаться от переговоров с РФ по украинскому урегулированию в обмен на европейскую готовность взять на себя главное бремя обеспечения безопасности Украины.

Для того чтобы сыграть на самолюбии Трампа и заручиться его доверием, Кир Стармер намерен предпринять ряд шагов.

Так, в ходе визита в Вашингтон британский премьер пошлет сигнал о том, что разделяет позицию Дональда Трампа в отношении европейских расходов на оборону, и объявит сроки повышения британских оборонных расходов до 2,5% ВВП с 2,3%.

Эту цель Лондон будет готов достичь к 2030 году.

Кроме того, британский премьер, как ожидается, передаст президенту США приглашение от короля Карла III посетить Великобританию с государственным визитом. Таким образом, Дональд Трамп станет первым из избираемых лидеров в современной истории, который дважды удостоится такой чести. Его предыдущий государственный визит в Лондон прошел в 2019 году во время первого президентского срока.

Британская сторона также символически подыграла Вашингтону, заявив о возможности возвращения Москвы в состав «Группы семи» (G7), которая может вновь стать «Группой восьми» после завершения украинского конфликта. Об этом в интервью радиостанции Times Radio сообщил замглавы британского МВД Дэн Джарвис. «Это тема, которая также будет обсуждаться в ходе встречи премьера с президентом Трампом»,— заявил он.

При этом последние шаги Лондона демонстрируют его решимость продолжать давление на Москву, что идет вразрез с линией Вашингтона.

В третью годовщину СВО Кир Стармер обнародовал крупнейший пакет британских санкций против России, включающий ограничения на работу российских банков и рестрикции против теневого флота, перевозящего российскую нефть. Он также пообещал совместно с лидерами G7 ввести дополнительные санкции против России, которые будут включать новый потолок цен на российскую нефть. Говоря о ходе конфликта на Украине, Кир Стармер заявил, что «не все козыри в руках России», и призвал западных союзников «нарастить санкционное давление», чтобы нанести урон российской экономике.

На этом фоне мировые СМИ, ссылаясь на дипломатические источники, пытаются спрогнозировать ход будущего торга господ Трампа и Стармера вокруг совместного плана Лондона и Парижа, который привезет в Вашингтон британский премьер.

Так, газета The Wall Street Journal сообщает, что европейский план не предполагает отправку на Украину войск США, против чего выступает Дональд Трамп. Тем не менее Лондон и Париж рассчитывают, что США согласятся задействовать свои средства ПВО в соседних с Украиной странах, охватывающих ее территорию, и предоставят европейцам дополнительные системы ПВО для их использования, если направляемый на Украину контингент численностью 30 тыс. военных окажется в опасности.

По информации The Wall Street Journal, в рамках операции на Украине Париж и Лондон также рассчитывают задействовать не только сухопутные силы, но и авиацию и флот.

При этом свои войска европейцы не хотят разворачивать вдоль линии соприкосновения на востоке Украины. Их предполагаемой задачей станет защита объектов украинской инфраструктуры, городов и портов, в том числе на Черном море. Также для мониторинга за соблюдением режима прекращения огня Париж и Лондон хотят использовать беспилотники и спутники. Свой предполагаемый контингент на Украине европейцы называют «миротворческим», не уточняя, чьим мандатом должны быть наделены «миротворцы».

Между тем последнее заявление Дональда Трампа, сделанное им накануне переговоров с Киром Стармером, свидетельствует о том, что убедить его принять франко-британский план будет весьма непросто. «Нам нужны миротворческие силы в форме, которая приемлема для каждого»,— предупредил Дональд Трамп, тем самым дав понять, что не одобренный Россией план урегулирования на Украине окажется жизнеспособным.

Напомним, что по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде глава МИД РФ Сергей Лавров указал на то, что появление войск Североатлантического альянса на территории Украины неприемлемо для Москвы.

В свою очередь, комментируя предложение разместить европейских военных на Украине под видом «миротворцев», замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, что «под какой личиной бы они там ни появились, это шаг в сторону эскалации».

Сергей Строкань