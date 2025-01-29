Прогноз оказался хиловатт

После запуска рыночного ценообразования на Дальнем Востоке оптовые цены на электроэнергию в регионе растут сильнее прогноза регуляторов даже на фоне более теплого января и сниженного потребления. Исторический максимум в секторе торговли электроэнергией зафиксирован на уровне 3,845 тыс. руб. за 1 МВт•ч, тогда как в ходе имитационных торгов цены по итогам года прогнозировались на уровне 1,945 тыс. руб. за 1 МВт•ч с учетом поставок ГЭС по тарифам. В «Совете рынка» ожидают некоторого снижения цен по итогам января, но всплеск стоимости электроэнергии ожидаемо вызвал недовольство крупных потребителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

С 1 января промышленные потребители Дальнего Востока заметно повысили свои расходы на электроэнергию. По итогам 29 дней января средняя оптовая цена на рынке на сутки вперед (РСВ, сектор торговли реально выработанными киловатт-часами) на Дальнем Востоке составила 3,4 тыс. руб. за 1 МВт•ч. Пикового уровня 3,845 руб. за 1 МВт•ч энергоцены достигли 24 января.

Эти значения опережают прогнозы, сделанные «Советом рынка» (регулятор энергорынков) на имитационных модельных торгах РСВ в декабре 2024 года (материалы есть у “Ъ”). Так, по расчетам регулятора, в 2025 году цена РСВ (с учетом регулируемых договоров ГЭС) на Дальнем Востоке должна составить 1,945 руб. за 1 МВт•ч (рост на 15,1% к тарифу 2024 года). Цена мощности на Дальнем Востоке в 2025 году должна составить 1,128 тыс. руб. за 1 МВт•ч (рост на 13,9% к тарифу за 2024 год).

До 2025 года Дальний Восток относился к неценовым зонам оптового энергорынка, где цена на электроэнергию полностью регулируется тарифами. В ценовых зонах оптовая стоимость электроэнергии определяется на РСВ, мощности — на конкурентном отборе мощности. Либерализация цен на Дальнем Востоке будет поэтапной. На первом этапе по свободным ценам полностью будет продаваться электроэнергия только ТЭС. У ГЭС доля свободно продающейся электроэнергии составит всего 2,5% и будет увеличиваться.

Исходя из анализа ценовых последствий включения Дальнего Востока в оптовый энергорынок, среднегодовая одноставочная цена (РСВ плюс мощность) в регионе по итогам года должна вырасти на 14,7% год к году, до 3,073 тыс. руб. за 1 МВт•ч. В целом, по оценкам «Совета рынка», одноставочная цена на Дальнем Востоке в 2025 году должна оказаться на 6% ниже, чем в первой (европейская часть РФ и Урал) и второй (Сибирь) ценовых зонах оптового энергорынка. Согласно презентации, средний совокупный показатель для первой и второй ценовых зон по итогам 2025 года вырастет на 13,9% год к году, до 3,284 тыс. руб. за 1 МВт•ч.

Механизмы работы рынка на Дальнем Востоке предполагают формирование средневзвешенной цены, в которой рыночные цены составляют 65%, а остальные 35% формируются за счет продажи электроэнергии от ГЭС по регулируемому тарифу, поэтому итоговая цена будет ниже цены РСВ, говорит директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. Это, по его словам, снизит ценовую нагрузку от внедрения рыночного ценообразования.

В «Совете рынка» сообщили “Ъ”, что прогнозные цены «не должны сопоставляться с результатами текущих расчетов», поскольку на цены РСВ влияют спрос и предложение, системные ограничения и стоимость потерь при передаче электроэнергии.

По оценкам регулятора, средняя цена РСВ с учетом регулируемых договоров ГЭС по итогам первых трех недель января ожидается на уровне 2,177 тыс. руб. за 1 МВт•ч, что близко к среднемесячному индексу цен во второй ценовой зоне.

С 1 января на Дальнем Востоке также действует механизм «ценового сглаживания», который исключает влияние на цены РСВ части самых дорогих заявок ТЭС, заявили в «Совете рынка». «Оплата электроэнергии таким поставщикам осуществляется по указанной в заявке цене. Если цена РСВ сложилась ниже цены в заявке, "сглаженные ТЭС" получают доплату»,— уточнили в регуляторе. В «РусГидро» (владеет большей частью генерации Дальнего Востока) от комментариев отказались. В Минэнерго “Ъ” не ответили. В ФАС сообщили “Ъ”, что изучают динамику текущего уровня цен на РСВ на Дальнем Востоке и направили запрос в «Совет рынка».

В «Сообществе потребителей энергии» ранее высказывали опасения, что слабая связность сети на Дальнем Востоке, дефицит мощности и низкая конкуренция приведут к росту цен. «Слишком короткий "рыночный" период и недостаток информации о схемно-режимной ситуации не позволяют полноценно проанализировать причины отклонения реальных цен от имитации, но понятно, что требуется донастройка под усиленным контролем регуляторов за ценовыми заявками поставщиков»,— считают в ассоциации.

Сергей Сасим поясняет, что цены РСВ на Дальнем Востоке сейчас формируются по маржинальному принципу, что объясняет отличие уровня рыночной цены от регулируемого значения. «В условиях государственного регулирования цена на электроэнергию ТЭС на Дальнем Востоке формировалась исходя из топливных затрат всех ТЭС. В рыночных условиях нерегулируемая цена формируется исходя из топливных затрат наиболее дорогой востребованной ТЭС, что, естественно, приводит к росту цены РСВ»,— говорит он. Внедрение рыночного ценообразования на Дальнем Востоке, считает эксперт, исключит споры относительно компенсации цен на топливо, а накопленный в период регулируемого ценообразования дефицит выручки можно вернуть за счет учета в плате за мощность. Как отмечает Сергей Сасим, сегодняшняя цена РСВ не является драматичной и не ограничивает регионы Дальнего Востока в своем развитии. Но, добавляет он, оснований ожидать снижения цены РСВ на Дальнем Востоке в ближайшее время нет.

Анна Тыбинь