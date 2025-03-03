Новгородское безвриоменье

После неожиданной отставки губернатора Андрея Никитина Новгородская область уже больше трех недель остается без высшего должностного лица. Обычно президент оперативно назначает временно исполняющего обязанности (врио), однако в данном случае соответствующий указ до сих пор не подписан. “Ъ” подсчитал, что за последние 13 лет — с возвращения прямых губернаторских выборов — столь продолжительная кадровая заминка случалась лишь дважды, причем оба раза она была связана с нетипичным уходом предыдущих руководителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Дронов

Фото: страница Александра Дронова в VK Исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Дронов

Фото: страница Александра Дронова в VK

Первый вице-губернатор Новгородской области Александр Дронов стал и. о. главы региона по должности в соответствии с областным уставом и исполняет эти обязанности уже 24 дня. Напомним, экс-директор Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин уволился по собственному желанию еще 7 февраля. Отставка стала неожиданной, поскольку второй срок его полномочий истекал только в 2027 году. В тот же день премьер Михаил Мишустин назначил господина Никитина заместителем министра транспорта. Эта вакансия образовалась после перехода прежнего замминистра Дмитрия Баканова на пост главы «Роскосмоса» (см. “Ъ” от 7 февраля).

Однако процесс заполнения вакансии самого новгородского губернатора затянулся. 10 февраля «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента сообщили, что основным кандидатом в преемники Андрея Никитина является его ближайший соратник Александр Дронов. Он приехал в регион почти сразу после назначения господина Никитина в 2017 году и прошел путь от главы местной дирекции Федерального дорожного агентства до первого вице-губернатора Новгородской области.

Источники «Ведомостей» тогда говорили, что «с большой вероятностью» Владимир Путин подпишет указ о назначении на пост врио губернатора именно господина Дронова, выпускника программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС — так называемой школы губернаторов. 10 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ожидать появления документа можно «в самое ближайшее время», но кто конкретно станет врио, традиционно не уточнил.

Обычно между уходом прежнего губернатора и назначением его преемника проходит максимум несколько дней. Нередко Владимир Путин принимает отставку и назначает врио в один день, а иногда — даже в рамках одного указа. Исключения из этой практики бывают крайне редко.

По подсчетам “Ъ”, с момента возвращения прямых губернаторских выборов в 2012 году самой продолжительной стала задержка с назначением врио главы Сахалинской области. 27 сентября 2018 года ее прежний руководитель Олег Кожемяко был экстренно «переброшен» в Приморский край, где сорвался второй тур губернаторских выборов (на фоне массовых нарушений их итоги были отменены по рекомендации Центризбиркома). Исполнение обязанностей главы края по должности было возложено на премьера сахалинского правительства Веру Щербину, которая провела в этом статусе 71 день. Только 7 декабря Владимир Путин подписал указ о назначении врио, которым стал выходец из «Росатома» Валерий Лимаренко.

Второй подобный случай произошел в Белгородской области. 22 сентября 2020 года с губернаторского поста ушел «тяжеловес» Евгений Савченко, правивший регионом почти 27 лет. Его обязанности по должности перешли бывшему гендиректору «Российского экологического оператора» Денису Буцаеву, который за три дня до этого стал первым вице-губернатором. Как объясняли источники “Ъ”, таким образом господин Савченко пытался самостоятельно выбрать себе преемника. Господин Буцаев провел в этом статусе 57 дней, но так и не стал врио. 18 ноября Владимир Путин подписал указ о назначении на этот пост бывшего главы пензенского ЗАТО Заречный (там находится одно из предприятий «Росатома») Вячеслава Гладкова.

По данным “Ъ”, назначить Александра Дронова врио губернатора Новгородской области предложил сам Андрей Никитин, однако впоследствии Владимиру Путину была представлена еще одна кандидатура. О ком идет речь, источники “Ъ” пока уточнить не смогли.

Андрей Прах