США не будут выделять средства Украине, пока Зеленский «не придет с миром»

Министр торговли США Говард Латник заявил, что Вашингтон прекратит финансирование Киева, пока украинский президент Владимир Зеленский не продемонстрирует готовность к мирным переговорам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр торговли США Говард Латник

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Министр торговли США Говард Латник

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

«Зеленскому было необходимо услышать напрямую от финансирующих его Соединенных Штатов: "Мы не дадим тебе денег, пока ты не придешь к нам с миром"»,— сказал господин Латник в интервью Fox News (цитата по ТАСС).

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что своими высказываниями в Белом доме Владимир Зеленский попытался помешать переговорам по урегулированию украинского конфликта.

28 февраля состоялась встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете. Ожидалось, что в этот день будет заключена сделка по украинским полезным ископаемым. Переговоры провалились: диалог прошел на повышенных тонах, сама сделка не была заключена. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц сообщил, что администрация Трампа единогласно высказалась за прекращение переговоров с Владимиром Зеленским.

О вероятных последствиях неудачных переговоров читайте в материале «Ъ» «Пулемет он им не даст».