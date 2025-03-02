Марко Рубио: действия Зеленского в Белом доме — попытка сорвать переговоры

Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что целью заявлений президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете 28 февраля была попытка сорвать возможные мирные переговоры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annabelle Gordon / Reuters Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Господин Рубио заявил, что США стремятся разработать план по урегулированию конфликта, для чего необходимо «заставить все стороны сесть за стол переговоров». По мнению госсекретаря, президент Украины пытается не дать этому случиться. «Это наша цель (участие всех сторон в переговорах.— "Ъ"). Не делайте ничего, что могло бы помешать этому. А это то, что сделал Зеленский, к сожалению»,— сказал госсекретарь США в интервью АBC.

Встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа прошла 28 февраля. Планировалось, что стороны заключат сделку по украинским полезным ископаемым. Однако переговоры провалились: диалог прошел на повышенных тонах, а сама сделка не была заключена.

Позднее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что администрация Трампа единогласно высказалась за прекращение переговоров с президентом Украины. Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом ждет публичных извинений Владимира Зеленского.

О вероятных последствиях неудачных переговоров читайте в материале «Ъ» «Пулемет он им не даст».