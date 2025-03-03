Вне зоны приема

Рост цен на медицинские услуги ускоряется и в ряде случаев достигает 50% год к году. Это подтверждают данные исследования цен в российских частных клиниках в 2022–2024 годах, проведенного группой Mains Lab (специализируется на статистических исследованиях и разработке ИТ). Динамика цен вызывает беспокойство пациентского сообщества. Скептически на корректировки прейскурантов клиник смотрят и страховщики, отмечая, что рост цен может привести к пересмотру условий сотрудничества с клиниками и корректировкам программ ДМС для клиентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Эксперты Mains Lab проанализировали данные российского рынка добровольного медицинского страхования (ДМС) с 2022 по 2024 год по крупнейшим медучреждениям, с которыми сотрудничали страховые компании. Если в 2023 году средняя стоимость медицинских услуг выросла на 6% по сравнению с ценами 2022 года, то в 2024 году рост год к году составил уже 8%. В частности, анализы, включающие забор крови, общий анализ крови и общий анализ мочи, выросли в цене в 2023 году на 2–5%, в 2024-м — на 5–6%. Стоимость приемов основных специалистов (в том числе терапевта, невролога, отоларинголога и акушера-гинеколога) в 2023 году возросла на 5–6%, в 2024-м — на 6–9%. При этом эксперты отмечают, что изменение цен неодинаково и варьируется от 5% до 13%. Различается и динамика роста стоимости услуг в разных клиниках: кто-то уже несколько лет не меняет цены, а кто-то, наоборот, повышает их постоянно. В 2024 году были зафиксированы отдельные случаи увеличения стоимости услуг на 50% и более, отмечают авторы исследования.

В опрошенных “Ъ” клиниках ранее подтвердили повышение цен, связав его с инфляцией и необходимостью повышать зарплаты сотрудникам (см. “Ъ” от 19 февраля). «Это связано с товарной инфляцией, которая составляет, по мнению экспертов, более 20% за 2024 год»,— сказал ранее "Ъ FM" главврач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе. Собеседники “Ъ” на рынке ДМС называют рост тарифов существенным и считают, что в отдельных случаях имеет место «вежливая попытка переориентироваться на частного клиента, якобы приносящего больше прибыли». Представители компаний и эксперты называют обычной практикой корректировку цен в пределах медицинской инфляции, составляющей, по их оценке, 7–12%. Рост цен выше этого предела страховщики называют «заградительным». «Завышение тарифов клиниками-партнерами приводит к тому, что страховые компании исключают их из своих программ ДМС и оперативно выводят оттуда поток застрахованных»,— поясняет один из собеседников “Ъ”. Изменения цен на 60% «не выдержит ни одна компания, приобретающая ДМС для сотрудников», поясняет другой собеседник. По его словам, некоторые клиники и ранее пытались сместить фокус с клиентов страховых компаний на частных клиентов, но такие попытки, как правило, были неудачны. Частными клиентами медучреждения во многих случаях считают тех же клиентов ДМС, самостоятельно оплачивающих услуги, не покрытые полисом, а также их родственников и знакомых. Отказ клиники от потока страховых клиентов может вести к ухудшению сервиса, отмечает начальник управления взаимодействия с провайдерами «РЕСО-Гарантии» Нина Михайлова. Это, в свою очередь, может говорить о проблемах в учреждении и отпугивать страховые компании. Привлечь физическое лицо сложнее и дороже для клиники, чем пациента по ДМС, добавляет главврач Скандинавского центра здоровья Наталья Гаврилова, отмечая рост сегмента ДМС. «Отдельный клиент по прямому договору может быть и интересен для медорганизации, но именно крупные страховые компании обеспечивают клиникам загруженность»,— говорит замдиректора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования ПАО «СК "Росгосстрах"» Ольга Купцова.

Заместитель гендиректора Mains Lab Максим Фокин считает неизбежным дальнейшее повышение цен в клиниках не менее чем на 15%. «Цены не могут расти бесконечно»,— возражает сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. Он отмечает, что во многих случаях пациенты платят «не столько за лечение или диагностику, сколько за сервис и услуги». Клиники, считает он, будут вынуждены «искать более доступные ценовые стратегии, снижать издержки и наращивать число доступных услуг».

Наталья Костарнова, Иван Тяжлов