Цены принялись за лечение

Цены в медцентрах идут вверх: только в 2024 году прием узкопрофильных специалистов подорожал на 17%. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на Национальное рейтинговое агентство, наиболее заметно это на примере первичной консультации, например, хирурга, гинеколога или невролога. Стоимость таких услуг выросла как в частных, так и в государственных клиниках. По данным Росстата, за первый прием у врача-специалиста россияне в среднем платили 1,111 руб. в 2023 году. В 2024-м — почти 1,3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

“Ъ FM” пообщался с основателями и представителями частных клиник в Москве и узнал, как и почему они повысили цены за последний год.

Главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе: «Конечно, это связано с товарной инфляцией, которая составляет, по мнению экспертов, более 20% за 2024 год. Мы наблюдаем динамику повышения стоимости услуг и, соответственно, рост среднего чека. Очень важно быть максимально удобными для пациентов. Понимая, что сейчас нет уверенного роста платежеспособного спроса, мы, например, выбираем политику очень внимательного, сфокусированного отношения к ценам и стараемся работать по минимально возможным расценкам, чтобы не терять наших клиентов. Вместе с тем мы отмечаем уверенный рост выручки за январь, к первому месяцу 2025-го он больше 25%». Гендиректор сети психиатрических и наркологических клиник «ПроМед» Мария Кулинская: «Мы не повышали стоимость приема врачей узкого профиля, но стараемся вводить дополнительные поощрения для них, чтобы они были заинтересованы в работе. Могу сказать, что если мы расширяемся и нам дополнительно нужны более узкие специалисты, то их услуги стоят дороже. В связи с этим и повышается цена, когда мы вводим новые услуги. Допустим, если раньше прием врача, который расшифровывает результаты МРТ, обходился в 3,5 тыс. руб., то сейчас специалист, которого мы нанимаем, просит уже 4,5 тыс. руб.». Генеральный директор «Клиники Ильи Труханова в Куркино» Кирилл Птицын: «Мы стоимость первичной консультации подняли буквально на 5%, не более. Естественно, сейчас пытаемся искать другие пути сохранения нашей прибыли, то есть это оптимизация расходов, введение новых актуальных и высокомаржинальных услуг, повышение среднего чека и, естественно, обучение врачей новым методикам. Очень сложно искать хороших специалистов, особенно с большим опытом и наработанными методиками. Поэтому сейчас, помимо того, что это вызывает гораздо больше и финансовых, и человеческих трудозатрат, приходится очень много уделять времени обучению врачей».

По данным Росстата, такой же тренд заметен в стоматологии. В прошлом году первичный прием подорожал на 17% по стране. Причина — общая инфляция и повышение зарплатных ожиданий сотрудников, отметила директор центров инновационной стоматологии Regale Лилия Кузьменкова:

«Цены повысились на материалы и их доставку. Сотрудники просят повышения зарплат, потому что жить в Москве стало намного дороже.

Многие даже уезжают из столицы, чтобы построить свою жизнь где-то на периферии. Мы всегда ориентировались на курс доллара: он растет, значит, мы повышаем цены; падает — значит, понижаем. Если мы говорим, например, про ортопедию, то, естественно, если техники повышают прайс, то ортопедическая часть дорожает. То же самое в терапии. Если мы находим где-то поставщиков, у которых цены приблизительно такие же, то стоимость услуг не меняется. Мы, наоборот, стараемся держать расценки, потому что понимаем ситуацию в стране и то, и что наша главная задача — лечить и помогать людям, а не повышать ценники».

Аналитики отрасли отмечают, что сильнее всего за год подорожал лечебный массаж и гастроскопия. Меньше — МРТ и компьютерная томография. Первичная консультация предполагает большой список манипуляций, поэтому увеличиваются и цены на нее, пояснила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович: «Потребность в узких специалистах действительно растет, просто потому что в государственном сегменте их дефицит более заметен, как это ни странно, чем дефицит, тоже существующий, но все-таки в меньшей степени ощущаемый, на терапевтические и педиатрические специальности.

За услугами узких специалистов люди обращаются чаще, а рост спроса, естественно, позволяет медицинским организациям, работающим в коммерческом сегменте, повышать цены на них. Кроме того, первичный прием предполагает установку первичного диагноза. Дальше он только будет уточняться либо опровергаться, но в любом случае должно осуществляться максимальное количество мероприятий и каких-то действий».

В 2024 году в Минздраве заявляли, что дефицит врачей в России составляет около 30 тыс. человек, нехватка среднего медицинского персонала оценивалась в 63 тыс.

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Анна Кулецкая