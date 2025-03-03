Конкуренция выходного дня

Первые торги выходного дня прошли на Московской бирже довольно активно, объем операций достиг 10 млрд руб. Однако, несмотря на то что он превысил показатели конкурента — СПБ Биржи, от результатов дополнительных торговых сессий он пока существенно отстает. Ряд крупных брокеров пока не дали клиентам возможности торговать в новом режиме из-за неготовности инфраструктуры. К тому же количество доступных инструментов, по сути, ограничено составом индекса IMOEX, а возможность торговать срочными контрактами, облигациями и паями ПИФов появится через несколько месяцев.

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Суммарный объем операций на Московской бирже за два дня, 1 и 2 марта, составил 10,1 млрд руб. Этот результат пока существенно ниже, чем на других дополнительных сессиях торговой площадки. Например, в минувшую пятницу, 28 февраля, объем торгов акциями на утренней сессии (продолжительность три часа) превысил 12,5 млрд руб., а на вечерней сессии (продолжительность почти пять часов) — 81 млрд руб. Как отметил заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов, то, что «эти торги состоялись, уже хорошо, потому что Московская биржа заявляла, что они стартуют в тестовом экспериментальном режиме (см. “Ъ” от 11 февраля) и времени для подготовки было не так много».

Ранее профучастники довольно сдержанно реагировали на запуск таких торгов на Московской бирже, в большей степени апеллируя лишь к пожеланиям инвесторов (см “Ъ” от 28 февраля). Дмитрий Леснов отметил, что, судя по тому, что не все брокеры в первые выходные дали возможность торговать, «количество участников значительно меньше, чем в обычные торговые дни». В БКС заявили, что на биржевых торгах в субботу приняли участие несколько тысяч клиентов.

Как заявили “Ъ” на Московской бирже, в торгах приняли участие 23 профучастника, а сделки за два дня совершили более 65 тыс. инвесторов.

При этом средний размер сделки составил около 35 тыс. руб., что выше показателя СПБ Биржи (около 20 тыс. руб.). Это говорит в пользу преобладания частных инвесторов. Например, в пятницу на основной торговой сессии Московской биржи средний объем сделок с акциями составил 53 тыс. руб., на утренней сессии — свыше 62 тыс. руб., на вечерней — почти 71 тыс. руб. Сделки активно заключались со всеми доступными ценными бумаги (53 акции). Но наибольшим спросом пользовались наиболее ликвидные — акции «Газпрома», «Т-Технологий», Сбербанка. При этом количество эмитентов, с акциями которых были заключены сделки объемом свыше 100 млн руб., составило больше двух десятков.

С учетом «экспериментального характера» торгов выходного дня на Московской бирже в этот период пока не доступны торги облигациями, паями ПИФов и производными инструментами. Также пока не рассчитывается и индекс Московской биржи для дополнительных сессий (IMOEX2). В целом торги проходили довольно спокойно, колебания котировок в большинстве своем не превышали 2%. Как поясняет Дмитрий Леснов, «каких-то существенных геополитических событий на выходных не произошло». Вместе с тем в предыдущие дни активность инвесторов резко возрастала даже во время дополнительных торговых сессий — например, после разговора президентов России и США (см. “Ъ” от 13 февраля) или скандала в Белом доме на встрече президентов США и Украины.

По объему торгов Московская биржа уже обошла конкурента, однако на СПБ Бирже торги выходного дня также набирают обороты.

За 1–2 марта (по состоянию на 19:00 воскресенья) объем операций на этой площадке уже достиг 1,34 млрд руб., превысив тем самым результат всех «воскресных» торгов за февраль (1,2 млрд руб.). Преимущественно на этой бирже торгуются акции самой площадки (объем торгов в эти выходные уже превысил 1 млрд руб.). Однако на ней также торговались паи двух биржевых ПИФов — «Т-Капитал Денежный рынок» и «Альфа-Капитал Денежный рынок».

Дмитрий Ладыгин, Кирилл Балабанов