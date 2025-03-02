Чем известен избранный президент Абхазии Бадра Гунба

Бывший вице-президент Абхазии Бадра Гунба одержал победу во втором туре президентских выборов, набрав, по предварительным данным, 54,73% голосов. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избранный президент Абхазии Бадра Гунба (фото 14 февраля)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Избранный президент Абхазии Бадра Гунба (фото 14 февраля)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Гунба Бадра Зурабович родился 14 августа 1981 года в Сухуме. В 1998 году поступил на экономический факультет Абхазского государственного университета. Через год перевелся на экономический факультет Саратовского государственного аграрного университета по специальности «бухгалтерский учет и аудит», окончил вуз в 2003 году. В 2005–2006 годах прошел переподготовку в Саратовском региональном институте переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов АПК по специальности «организация правового обеспечения».

С 2003 года работал ведущим специалистом отдела финансирования социальной сферы и аппарата управления комитета по финансам администрации Саратова. В 2004–2006 годах занимал различные должности в финансовом отделе Октябрьского района администрации Саратова.

В апреле—июне 2007 года — ведущий специалист сектора сводного планирования сводно-аналитического управления комитета по финансам администрации Саратова. В 2007–2009 годах был референтом по правовым вопросам кабинета министров Абхазии. В 2009–2011 годах занимал должность заместителя министра, в 2011–2014 годах — министра культуры Абхазии.

С 2015 по 2020 год занимался предпринимательской деятельностью. 22 марта 2020 года был избран вице-президентом Республики Абхазия в ходе президентских выборов. Участвовал в выборах в паре с Асланом Бжанией.

19 ноября 2024 года на фоне внутриполитического кризиса Аслан Бжания покинул пост. По соглашению властей и оппозиции исполнять обязанности главы Абхазии стал Бадра Гунба. 10 января в связи с началом избирательной кампании и. о. президента Абхазии был назначен Валерий Бганба.

Кандидат экономических наук, тема диссертации — «Экономическое регулирование соразмерности производства и потребления сельскохозяйственной продукции на региональном продовольственном рынке: на примере Саратовской области».

Женат, два сына.