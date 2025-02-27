Румынский кандидат в президенты собирает американские голоса

Уголовное преследовании Кэлина Джорджеску — победителя первого тура президентских выборов в Румынии, результаты которого затем были отменены Конституционным судом, — привлекло внимание в Вашингтоне. За политика, против которого выдвинули шесть обвинений, включая подрыв конституционного строя и «создание или поддержку фашистской организации», уже вступился миллиардер Илон Маск. Адвокат обвиняемого дал понять, что может позвать в свидетели по делу президента США Дональда Трампа. Господин Джорджеску тем временем заявляет о намерении победить на майских выборах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кэлин Джорджеску выходит из офиса прокурора в Бухаресте (26 февраля 2025 года)

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters Кэлин Джорджеску выходит из офиса прокурора в Бухаресте (26 февраля 2025 года)

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Утром в четверг, 27 февраля, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку прокомментировал задержание Кэлина Джорджеску, видеозапись которого разлетелась по всему миру накануне. Полиция арестовала беспартийного политика, когда он планировал подать документы для участия в президентских выборах в мае. Итоги ноябрьского голосования были аннулированы из-за подозрений во вмешательстве со стороны России.

«Что касается самой обсуждаемой темы на данный момент, я хотел бы заявить предельно ясно: меня, как и всех румын, интересует только правильное применение закона»,— сказал премьер на заседании правительства. Он призвал придать огласке всю возможную информацию, связанную с делом в отношении господина Джорджеску.

До этого румынский премьер призвал не допустить того, чтобы уголовное дело стало «частью избирательной кампании определенного кандидата». Ранее в отношении политика были выдвинуты шесть обвинений, включая подстрекательство к действиям против конституционного строя и создание или поддержку фашистской организации. Также ему вменяют в вину распространение ложной информации и незаконное финансирование.

В общей сложности господину Джорджеску грозит до 25 лет лишения свободы.

Он помещен под судебный надзор на 60 дней. Политику запрещено покидать страну, носить оружие и публиковать контент «человеконенавистнического характера» в соцсетях.

Помимо самого Кэлина Джорджеску правоохранители взялись и за его сторонников: обыски прошли по 47 адресам, включая квартиру начальника охраны господина Джорджеску Хорациу Потры, где было найдено оружие и более $1,5 млн наличными. Следователи предполагают, что «румынский Пригожин», как прозвали его СМИ за руководство наемниками в Демократической Республике Конго, был причастен к созданию «фашистской и ксенофобской» организации, а также отвечал за финансовые вопросы в рамках предвыборной кампании. Другого соратника господина Джорджеску — Еуджена Секилу — задержали поздно вечером в среду в аэропорту Бухареста: он пытался покинуть страну, несмотря на ранее наложенный запрет.

В защиту господина Джорджеску выступили его поклонники и ряд публичных лиц. Так, еще в среду вечером толпа окружила здание генпрокуратуры, где проходил допрос, и скандировала лозунги в поддержку политика. Среди протестующих были и члены «Альянса за объединение румын» — правой партии, в которой некогда состоял Кэлин Джорджеску. Альянс поддержал его кандидатуру на ноябрьских выборах и активно продвигал идею восстановления результата политика, набравшего в первом туре больше всего голосов. Теперь партия планирует провести митинг в поддержку Джорджеску 1 марта.

Соратники Джорджеску тем временем обратились к единомышленникам за океаном.

«Где демократия, где партнеры, которые должны защищать демократию?» — разместили они на странице политика в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) пост, явно нацеленный на США. Ставка на Америку была сделана неспроста: еще на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент Джей Ди Вэнс раскритиковал решение румынских властей об отмене результатов первого тура президентских выборов, указав на слабость демократии в стране. Поддержал его в этом и миллиардер Илон Маск, после чего румынские власти раскритиковали его за вмешательство во внутренние дела. В СМИ циркулировала информация о давлении американских официальных лиц на румынских дипломатов с целью обеспечить участие господина Джорджеску в президентских выборах в мае. Впрочем, ни одна из сторон эту информацию не подтверждала.

На сей раз господин Маск тоже не сдержался и назвал задержание победителя первого тура выборов «полным беспорядком». Несмотря на это, команда господина Джорджеску сочла, что поддержка недостаточна. Его адвокат Мирча Петре заявил, что в качестве свидетеля на слушания по делу его клиента может быть вызван американский президент Дональд Трамп. По его словам, присутствие американского лидера должно помочь пояснить высказывания господина Джорджеску об Украине, из-за которых румынский кандидат приобрел репутацию пророссийского политика.

Сам Кэлин Джорджеску, выходя из здания Генпрокуратуры после пятичасового допроса, заявил о намерении стать президентом (пока еще ему не запретили баллотироваться). «Они (власти.— “Ъ”) пытаются придумать доказательства, чтобы оправдать кражу результатов выборов, и сделать все возможное, чтобы не допустить моего нового выдвижения»,— написал Джорджеску в соцсетях.

Вероника Вишнякова