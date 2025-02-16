Абхазия ушла на второй круг

В Абхазии 16 февраля подвели предварительные итоги первого тура досрочных президентских выборов. Необходимость в их проведении возникла в результате политического кризиса, разразившегося в республике в ноябре 2024 года из-за инвестиционного соглашения с Россией. Выбрать нового лидера с первого раза не удалось. Поддержанный Москвой кандидат Бадра Гунба набрал 46% голосов, а его соперник Адгур Ардзинба — один из лидеров ноябрьских протестов — 37%. Второй тур должен состояться через две недели. Примечательно, что инвестиционное соглашение с РФ, которое спровоцировало волнения в республике, будет пересмотрено при любом исходе выборов. С этим согласны и в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба на избирательном участке в Сухумском государственном колледже

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба на избирательном участке в Сухумском государственном колледже

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Первый тур президентских выборов в Абхазии, прошедший 15 февраля, не выявил победителя. За пост главы республики на досрочном голосовании, потребность в котором возникла из-за ноябрьского политического кризиса и ухода в отставку Аслана Бжании, состязались пять кандидатов.

Бадра Гунба — бывший вице-президент, а затем исполняющий обязанности руководителя Абхазии — заручился поддержкой 46% избирателей.

Следом за ним финишировал лидер организации «Абхазское народное движение» и противник прежнего правительства Адгур Ардзинба, который и сам когда-то успел побывать вице-премьером республики,— 37%. Третье место занял экс-председатель абхазской Контрольной палаты Роберт Аршба (7%), четвертое — бывший торговый представитель в РФ Олег Барциц (4%), а пятое — председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал (1%).

Как отмечают СМИ и эксперты, господа Аршба и Барциц подошли к борьбе за должность крайне формально, а господин Хурхумал и вовсе, скорее, отбывал номер. Тем не менее от того, кому отойдут голоса, отданные за эту тройку, и будет зависеть исход второго тура, который, по словам председателя местного Центризбиркома Дмитрия Маршана, пройдет через две недели.

Кого из лидеров гонки поддержат ее аутсайдеры — вопрос пока открытый. Тем не менее примечательно, что победителем первого тура стал Бадра Гунба, представляющий именно прежнее правительство, из-за действий которого и приключился политический кризис.

Перед голосованием господину Гунбе фактически удалось заручиться поддержкой Москвы, из-за чего ряд экспертов и СМИ окрестили его «пророссийским» кандидатом.

Напрямую Россия не высказывала предпочтений в абхазской гонке, но предприняла ряд шагов, сформировавших Бадре Гунбе образ фаворита Кремля.

В частности, в конце января в Абхазию приезжал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, который встретился с господином Гунбой. Затем уже сам исполняющий обязанности руководителя республики прилетал в Москву, где провел переговоры с Сергеем Кириенко, а также с руководством российских Минздрава, Минфина, МИДа, Минэнерго и Минтранса.

Кроме того, 6 февраля, менее чем за две недели до выборов, замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач заявил, что «сегодня из федерального бюджета в Абхазию поступили 343 млн руб. на выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы: учителям, врачам, сотрудникам правоохранительных органов». При этом осенью 2024-го Москва приостанавливала подобные транши из-за разногласий с Сухумом вокруг инвестиционного соглашения.

Наконец, 7 февраля в Сухумский аэропорт впервые за 30 лет прибыл тестовый пассажирский рейс их московского Внуково авиакомпании «ЮВТ Аэро». Произошло это на следующий день после того, как Бадра Гунба встретился с министром транспорта РФ Романом Старовойтом, с которым обсудил открытие регулярного авиасообщения Москва—Сухум к началу туристического сезона.

В свою очередь, Адгур Ардзинба у ряда экспертов и СМИ получил статус «антироссийского кандидата».

Подобное звание политик заслужил своей ролью в отказе Абхазии от ратификации уже подписанного инвестиционного соглашения с РФ, что привело к политическому кризису, уходу с поста президента Аслана Бжании и нынешним выборам. Параллельно с осени и вплоть до последнего времени происходило ухудшение отношений между Москвой и Сухумом, что сопровождалось различными кризисами в Абхазии, включая энергетический и «мандариновый»: у республики возникли дефицит электроэнергии и проблемы с поставками своего главного сельскохозяйственного продукта в РФ.

Впрочем, господин Ардзинба не считает себя антироссийским кандидатом, как и господин Гунба, заявляя о своей пророссийскости. Независимые эксперты отмечают, что в Абхазии разделение на «пророссийских» и «антироссийских» политиков в принципе невозможно, учитывая сильнейшую зависимость республики от Москвы.

Пожалуй, наиболее примечательный во всей этой истории тот факт, что инвестиционное соглашение, послужившее поводом для свержения Аслана Бжании и попыток оппозиции перехватить власть в республике, будет в любом случае пересмотрено. Встречаясь в Москве незадолго до выборов с вице-премьером РФ Александром Новаком, Бадра Гунба заявил, что сторонам «необходимо пересмотреть формат этого соглашения и дальше реализовывать инвестиционные проекты, необходимые для развития» Абхазии. По его словам, во время работы над новым документом важно найти баланс интересов инвесторов и жителей республики.

«Абсолютно с вами согласен»,— сказал господин Новак, хотя до ноябрьских протестов Москва категорически настаивала именно на прежнем варианте соглашения.

Как отметил российский вице-премьер, «в том виде, в котором данное инвестиционное соглашение было, оно не будет реализовано».

Он заверил, что стороны вернутся к рассмотрению документа и обеспечат «безусловный баланс интересов». Кроме того, Александр Новак пообещал, что Россия создаст специальный фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии. На этот проект, предложенный, кстати, Бадрой Гунбой, по его словам, уже было выделено 100 млн руб.

Таким образом, до развязки последнего политического кризиса в Абхазии осталось подождать две недели. Однако основной козырь — критику инвестиционного соглашения с Россией, которое, по мнению его противников, приведет к захвату бизнеса в республике крупными российскими предпринимателями,— местная оппозиция, кажется, потеряла. Впрочем, эксперты предупреждают: прогнозировать исход выборов в Абхазии — дело неблагодарное.

Антон Васильев