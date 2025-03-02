OpenAI добавит генератор видео Sora в ChatGPT

Компания OpenAI планирует интегрировать инструмент для генерации видео Sora в приложение ChatGPT. Ранее Sora была доступна только через отдельное web-приложение для подписчиков ChatGPT Plus и Pro.

Интеграция Sora в ChatGPT позволит генерировать видео непосредственно из интерфейса чат-бота, однако встроенная версия будет обладать меньшим функционалом по сравнению с отдельным приложением. ИИ позволяет создавать видеоролики продолжительностью до 20 секунд с разрешением до 1080p.

Ранее OpenAI научила ChatGPT глубокому анализу источников в интернете. Также компания анонсировала планы по выпуску моделей GPT-4.5 и GPT-5.

Евгений Федуненко