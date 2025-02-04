ChatGPT научили глубокому анализу источников в интернете

Компания OpenAI представила новую функцию Deep research для чат-бота ChatGPT. Она позволяет проводить глубокие исследования на основе пользовательских запросов, анализируя и обобщая данные из различных источников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Функция может работать автономно, планируя и выполняя многоступенчатый поиск данных. В правой части экрана будет отображаться краткое описание процесса, справочная информация и цитаты. Пользователи смогут задавать текстовые запросы и загружать изображения или документы, на основе чего алгоритм сформирует подробный отчет за 5–30 минут, в будущем в него будут включаться диаграммы и изображения.

Deep research имеет ограничения и может выдавать несуществующие факты, а также затрудняется в различении достоверной информации и ложных данных. Пользователям с подпиской за $200 доступно до 100 запросов к Deep research в месяц, а с подпиской за $20 предлагается ограниченный доступ.

Почему мировые рынки проигрывают китайскому ИИ — в материале «DeepSeek начинает и не сдается».

Евгений Федуненко