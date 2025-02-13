OpenAI готовит к выпуску GPT-5

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман анонсировал планы по выпуску моделей GPT-4.5 и GPT-5. В своем заявлении он отметил, что OpenAI стремится упростить продуктовую линейку, избавившись от сложной системы выбора моделей.

GPT-4.5, известная внутри компании под кодовым названием Orion, станет последней моделью без поддержки «рассуждений». После этого OpenAI сосредоточится на объединении серий «о» и GPT и создании универсальной системы, способной эффективно решать широкий спектр задач.

GPT-5 станет интегрированным решением, включающим технологии продвинутой модели o3. Бесплатные пользователи ChatGPT получат неограниченный доступ к GPT-5 на стандартном уровне интеллекта, тогда как подписчики Plus и Pro смогут использовать более продвинутые версии модели. Сроки выхода новых систем пока не объявлены, но, по словам Альтмана, релиз ожидается в ближайшие «недели или месяцы».

Ранее консорциум инвесторов под руководством Илона Маска сделал предложение о покупке некоммерческой организации, контролирующей OpenAI, за $97,4 млрд, однако совет директоров компании намерен отклонить это предложение.

Евгений Федуненко