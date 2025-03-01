Медведев назвал Путина новым лидером свободного мира

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ответил на слова главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас, которая ранее заявила, что свободному миру необходим новый лидер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев и Владимир Путин в 2020 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Медведев и Владимир Путин в 2020 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Нужен, и он есть. Его зовут Владимир Путин»,— заявил Дмитрий Медведев «РИА Новости». Он также прокомментировал недавний конфликт между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. По мнению Дмитрия Медведева, европейские лидеры, поддерживавшие господина Зеленского, «побузят и вернутся в стойло». «Европа — немощная сварливая старуха, которой жизненно нужна опека США»,— заключил он.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились в Вашингтоне вчера, 28 февраля. Изначально предполагалось, что они подпишут сделку по украинским полезным ископаемым. Однако публичная встреча глав двух стран переросла в ссору. Подписание сделки было отменено, а господин Зеленский досрочно покинул Белый дом. По данным The Washington Post, США могут остановить военную помощь Украине.

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