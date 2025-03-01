В Белгороде дрон ударил по коммерческому объекту

Губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник атаковал коммерческий объект в Белгороде. По его словам, пострадавших нет.

«Дрон ударил по коммерческому объекту — в здании поврежден фасад. Кроме того, есть локальные повреждения на линии электропередачи»,— написал Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Вечером 28 февраля силы ПВО сбили 17 беспилотников, в том числе три над Белгородской областью. Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что фрагменты БПЛА попали в окно квартиры жилого дома в Удомле.