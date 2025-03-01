Фрагменты БПЛА попали в окно жилого дома в Тверской области

Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что над регионом отражена атака беспилотников. Фрагменты БПЛА попали в окно одной из квартир жилого дома в Удомле.

«Администрация муниципалитета временно размещает жителей дома в одном из образовательных учреждений города. Проводятся мероприятия по ликвидации последствий»,— передает слова губернатора пресс-служба правительства Тверской области. Есть ли пострадавшие, в сообщении не сказано.

Ранее Минобороны сообщило, что с 20:05 до 22:30 над территорией России были сбиты 17 беспилотников. По данным ведомства, над Тверской областью уничтожен один БПЛА.