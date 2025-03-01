Над шестью регионами сбили 17 беспилотников

Минобороны России сообщило, что с 20:05 до 22:30 силы ПВО уничтожили 17 беспилотников. Пять из них сбиты над Смоленской областью, четыре — над Крымом, три — над Белгородской областью, по два — над Брянской и Воронежской областями, еще один — над Тверской областью.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что фрагменты БПЛА попали в окно квартиры жилого дома в Удомле. Жителей разместили в одном из образовательных учреждений города. Губернатор Смоленской области Василий Анохин писал, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

В 21:00 мск временные ограничения на прием и отправку самолетов были введены в аэропортах Ярославля и Костромы, сообщала Росавиация. Решение обосновали обеспечением безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее Минобороны заявляло, что с 17:44 до 19:45 мск было уничтожено еще 53 беспилотника. Большинство из них сбиты над Брянской областью.