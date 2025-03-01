Трамп: Зеленский хочет вернуться, но я так не могу

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский после спора с ним хотел вернуться в Белый дом. Господин Трамп добавил, что отверг это предложение.

«Теперь он говорит, что хочет вернуться прямо сейчас. Но я так не могу»,— сказал Дональд Трамп журналистам. Причину нежелания продолжать разговор он не назвал (трансляцию вел Fox News).

В интервью Fox News Владимир Зеленский заявил, что отказался бы вернуться в Белый дом прямо сейчас, если ему это предложат. По его словам, он не сделал «что-то плохое» и не думает, что должен извиняться.

Fox News передавал, что американская сторона попросила Владимира Зеленского покинуть Белый дом. Издание Axios со ссылкой на источники писало, что президент Украины вместе с делегацией из Киева еще около часа ожидал возможного подписания соглашения по полезным ископаемым.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Ваши проблемы начинаются прямо сейчас"».