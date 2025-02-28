Российские ПВО за два часа сбили 53 украинских беспилотника

Силы ПВО в период с 17:44 до 19:45 мск уничтожили 53 беспилотника ВСУ над 4 российскими регионами. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны.

По данным ведомства, 43 украинских дрона сбиты над территорией Брянской области, 5 — над Республикой Крым, 4 — над Орловской областью и 1 — над Калужской областью.

За ночь средства ПВО перехватили 22 украинских БПЛА на 5 регионами России. В частности, восемь дронов были сбиты над Орловской областью, семь — над Курской областью, четыре — над Брянской областью, один — над Смоленской областью, две цели поражены над Краснодарским краем. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что при падении обломков беспилотников никто не пострадал. Главы других областей ситуацию не комментировали.