Путин продлил программу маткапитала до 2030 года

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении программы маткапитала до конца 2030 года. До этого действие программы поддержки семей было рассчитано до 31 декабря 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Право на маткапитал в 2027–2030 годах получат около 4,9 млн семей, сообщали ранее власти. По оценкам составителей закона, на реализацию программы маткапитала понадобится почти 2,8 трлн руб.

Сейчас выплата на первого ребенка, рожденного/усыновленного не ранее 2020 года, составит 676 тыс. руб. Столько же семье выделят за второго, если он родился до 2020 года. За последующих детей родители получат 893 тыс. руб.

О мерах поддержки семей с детьми — в публикации «Ъ» «Пропагандой и рублем».