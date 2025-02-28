Течение оказалось сильнее

Перед проездкой — проверить аккредитацию дайвинг-центра. Опытные подводные гиды предупреждают о необходимости готовиться к погружениям. 27 февраля двое туристов из России погибли у берегов Филиппин — их унесло течением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

Иметь план действий на случай экстренных ситуаций — основная цель обучения перед погружением, подчеркнул дайв-гид центра SCUBAclass Владимир Волошин: «В случае, если в месте погружения встречаются течения, то гид обязан об этом предупреждать. Также он дает инструкцию, что делать в этом случае. Гид рассказывает план погружения, показывает небольшую карту — это может быть и рисунок с обозначением глубины, со стрелочками маршрута. То есть человек, который, например, совершенно не знает английского, может столкнуться с трудностями, но интуитивно все там понятно. Страховка обязательна. В нее входит и медицина, и дайвинг — все случаи, связанные с погружением, включая перевозку на вертолете. Самое популярное направление — Египет, Мальдивы, и такая поездка на 20 дней обойдется не дороже $3-5 тыс.».

ЮАР, Мексика, Таиланд, Малайзия, Египет, Эквадор — в каждом регионе свои особенности погружения, напоминают инструкторы. Проверить легитимность местной школы дайвинга можно на сайтах профессиональных ассоциаций заранее, пояснил курс-директор Professional Association of Diving Instructors, руководитель школы подводного плавания «Акванавт» Герман Гурский: «Если человек просто хочет впервые попробовать подводное плавание, тогда можно взять местного инструктора. Если же вы планируете погружаться самостоятельно, то есть получить сертификат, который признан во всем мире, то я бы рекомендовал отучиться по месту жительства в своей стране. Потому что когда вы приезжаете на курорт — Мальдивы, Египет, Турция, то там конвейер, люди вас видят первый и последний раз в жизни, поэтому за качеством обучения не очень следят.

Систем обучения, наверное, больше сотни по всему миру, но самая широко известная, и она держит, наверное, где-то 80-85% рынка — это Профессиональная ассоциация дайвинг-инструкторов (PADI). Они работают по всему миру. Стоимость, к сожалению, не гарантия качества, но если дешево, то это точно не то. У любого дайв-центра есть номер, и если его ввести на сайте padi.com, то можно проверить, насколько легитимна школа и инструктор. Для ознакомительного погружения DSD (Discover Scuba Diving) обязательно должна быть прослушана теоретическая часть. В ее рамках расскажут про снаряжение, из чего оно состоит, как им пользоваться, как себя вести, какие сигналы подаются. И обязательно должно быть погружение сначала в мелкой воде, потом уже можно чуть поглубже. Максимальная глубина для ознакомительного погружения для Discover Scuba Diving — это 12 м».

Подводные течения нередко становятся причиной гибели дайверов. В октябре 2024-го в подобных обстоятельствах в Индонезии погибла туристка из США.

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Юлия Савина