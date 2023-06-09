Море опасностей

Египетские власти закрыли часть побережья Красного моря из-за нападения акулы на туриста. Ограничения в районе между курортом Эль-Гуна на севере и южной границей залива Абу-Сома установлены на двое суток с 9 июня. Днем ранее в Хургаде в результате атаки морского хищника погиб 23-летний россиянин. В июле прошлого года в этом же районе Египта акула дважды нападала на отдыхающих. В первом случае пострадавшей, которой оказалась туристка из Австрии, удалось доплыть до берега, однако она умерла по дороге в больницу. На следующий день рядом с Хургадой обнаружили тело туристки из Румынии. Могут ли власти Египта обеспечить безопасный отдых? Разбирался Григорий Колганов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Изначально акула подплыла к водным горкам, аттракциону для детей. Но именно в этот день юных туристов на общественном пляже было очень мало из-за пасмурной погоды. Взрослых отсутствие солнца не смущало, и в момент атаки хищника в море находилось по меньшей мере пять человек.

Все случилось так быстро, что на берегу в первые секунды никто не понял, что происходит, рассказала РБК очевидица трагедии Евгения Ермакова:

«Я только вышла из моря, легла на шезлонг, и буквально через минуту спасатели начали свистеть, чтобы люди уходили из моря. Они быстро среагировали и подъехали к этому парню, но акула очень быстро утащила его под воду, его просто не успели найти. Это был шок, меня сразу кинуло в жар, я не могла говорить. Это просто не описать словами».

Позже выяснится, что погибший 23-летний россиянин не был туристом и уже какое-то время жил в Египте. Молодой человек стал жертвой тигровой акулы — одной из немногих опасных для человека, длина которой может достигать 5,5 м.

Спустя некоторое время после трагедии египтяне выловили хищника. Судя по видео, эта особь около 2,5 м. Ее отправили для изучения в лабораторию.

Теперь в соцсетях задаются вопросом: ждать ли на побережье Хургады новых акул? Ихтиолог Сергей Леонтьев говорит, что обычно они охотятся в одиночку, но бывают исключения:

«Это акула-людоед. И это очень опасный хищник, одной из характеристик поведения которого являются нападения на морских млекопитающих и людей. Это может быть охотящаяся крупная акула-одиночка, которая и на кровь, конечно, может приплыть. Она способна почувствовать несколько ее молекул в воде».

«Видели плавник над водой последние несколько дней, но думали, что это дельфин»,— рассказывали отдыхающие. В соцсетях также появилось видео, где люди, стоя на пирсе, рассматривают тигровую акулу, поедающую мелких рыбок. Вроде бы это происходило незадолго до трагедии и вроде бы хищницу даже подкармливали туристы. Однако от властей или спасателей никаких предупреждений не было.

Обеспечить полную безопасность от акул египетским властям не под силу, констатировал вице-президент по вопросам выездного туризма Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян:

«С точки зрения обеспечения безопасности, безусловно, ответственность всегда лежит на властях, которые регулируют норму купания и безопасность на пляжах.

Трагедия с российским гражданином произошла на общественной территории, которая не относится к отелю.

К сожалению, такие инциденты происходили и будут происходить. Бороться с этим можно только повальной, тотальной установкой оградительных заграждений, но это и не всегда реализуемо. Ведь зачастую пляжи могут иметь доступ к коралловым рифам, где ныряют дайверы, и, значит, сетки будут им затруднять туда доступ».

В Египте сейчас не самый высокий сезон, слишком жарко. Но российских туристов это не пугает. Нападение акулы тоже вряд ли повлияет на выбор путешественников, если трагедия не повторится, заметил генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян:

«Если происходит повторное нападение, то из опыта 28-летней практики могу сказать, что продажи туров в течение двух-трех недель падают примерно на 20-25%, потом потихоньку восстанавливаются.

Если ничего подобного не повторится, то в этом случае продажи просядут максимум на 10%, не больше».

Между тем туристы и местные жители говорят, что ограничительные сетки в отелях Египта не практикуют — администрация ссылается на особенности морского побережья и количество причалов.

После нападений хищников в 2022 году власти обещали усилить меры безопасности, однако о специальных сетках в заявлениях речи не шло. Гостиницы и общественные пляжи обязали установить указательные знаки, а также чаще напоминать туристам, что подкармливать рыб нельзя.

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Яна Загоровская