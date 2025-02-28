Сотрудников «Макфы» арестовали по делу о взятке

Тракторозаводский районный суд Челябинска арестовал на два месяца (до 27 апреля) начальника службы закупа зерна и директора по закупкам и снабжению АО «Макфа» Ивана Тофана и Владлена Паршина. Их обвиняют в покушении на получение взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Как сегодня, 28 февраля, сообщал Следственный комитет России, обвиняемые с 1 сентября 2024 по 27 февраля 2025 года планировали получить 16 млн руб. от представителя коммерческой организации. За это злоумышленники должны были обеспечить беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы.

Правоохранители задержали фигурантов после передачи первой части взятки в размере более 1 млн руб. посреднику из числа менеджеров «Макфы». В рамках расследования также провели обыски; выясняется, были ли другие эпизоды преступления.

В 2024 году АО «Макфа» перешло под контроль Росимущества по иску Генпрокуратуры. Это было связано с обвинениями в коррупции бенефициаров компании — экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова. В январе суд также удовлетворил иск о взыскании с бывших собственников компании более 19,7 млрд руб. Очевидно, со сменой собственника и связано обвинение. Предпринимателям обычно инкриминируют коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ).

Подробнее — в материале «Ъ» «На ужин приготовят дивиденды».

Никита Черненко