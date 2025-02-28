СКР назвал причину задержания топ-менеджеров «Макфы»

Следственное управление СКР по Челябинской области возбудило уголовные дела в отношении руководящих сотрудников АО «Макфа». Директор по закупкам и снабжению, начальник службы закупки зерна и менеджер этой службы подозреваются в покушении на получение взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве. Вчера сама компания сообщала о задержании директора по закупкам АО «Макфа» Владлена Паршина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Георгий Лисицкий, Коммерсантъ Фото: Георгий Лисицкий, Коммерсантъ

По данным следствия, с 1 сентября 2024-го по 27 февраля 2025 года должностные лица «Макфы», действуя по предварительному сговору, планировали получить от представителя коммерческой организации 16 млн руб. за беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы. Правоохранители задержали их после передачи первой части взятки в размере более 1 млн руб. посреднику из числа сотрудников компании.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области. В рамках расследования проведены обыски, решается вопрос о предъявлении обвинений и избрании меры пресечения. Также проводятся следственные действия для выявления других эпизодов преступной деятельности и сбора доказательств.

В мае 2024 года суд в Челябинске одобрил передачу активов «Макфы» и связанных с ней компаний в пользу государства. Это было связано с обвинениями в коррупции бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова, которых следствие сочло бенефициарами компании. В январе суд также удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании более 19,7 млрд руб. с бывших собственников компании.

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