Премьер Словакии Фицо приедет в Москву на День Победы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил свое участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Москве 9 мая 2025 года. Он получил приглашение принять участие в праздновании от президента России Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Фицо

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Роберт Фицо

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

«Граждане Словацкой Республики с уважением и почтением отмечают все годовщины и события, связанные с освобождением нашей территории Красной армией в 1944–1945 годах, а также с помощью, оказанной бывшим Советским Союзом СНП (Словацкой национальной партии.— "Ъ")»,— написал словацкий премьер в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Россия пригласит на предстоящий в 2025 году парад Победы очень много глав государств. Он отмечал, что в Москве будут рады всем, кто приедет на празднование. Официально согласился приехать президент Сербии Александр Вучич. О желании приехать на празднование Дня Победы Роберт Фицо заявлял в октябре.