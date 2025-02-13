Песков: Путин будет рад, если Трамп приедет в Москву 9 мая

Президент России Владимир Путин будет рад приветствовать 9 мая в Москве лидеров иностранных государств, включая американского коллегу Дональда Трампа, если они приедут. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, для России это важный день, особенно в нынешних условиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это день, который символизирует победу над фашизмом. И эта тема, к сожалению, актуальна сейчас как никогда. И поэтому, если будут страны, а тем более крупные страны, которые решат с нами разделить радость этой победы и значение этого дня, то, конечно же, мы, и особенно президент Путин будет рад приветствовать их в Москве»,— сказал Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.

Представитель Кремля отметил, что Владимир Путин приглашен в США, а Дональд Трамп — в Россию. «Когда они решат воспользоваться этими приглашениями — посмотрим, покажет динамика развития событий»,— сказал Дмитрий Песков.

В этом году о планах посетить парад Победы в Москве сообщали премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин. Дмитрий Песков говорил, что Россия пригласит на парад «очень много глав государств».

Лусине Баласян