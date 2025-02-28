Внучка экс-мэра Самары призналась в его убийстве

Внучка бывшего мэры Самары Виктора Тархова — Екатерина Тархова-Бельская — дала признательные показания по делу об убийстве экс-чиновника и его жены Натальи. Как сообщил Следственный комитет России (СКР), она также рассказала о соучастнике преступления.

Обвиняемая рассказала, что отравила родственников, чтобы завладеть их имуществом. Затем она заморозила тела при помощи азота, а знакомый мужчина расчленил их. Части тел злоумышленники раскидали по мусорным контейнерам в Самаре. Отмечается, что сообщник Екатерины Тарховой-Бельской уехал из Самарской области и объявлен в розыск.

Показания обвиняемая подтвердила в ходе проверки на месте преступления. Кроме того, следователи нашли кровь потерпевших на ее обуви. Также СКР сообщил, что против фигурантки возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) «по факту мошеннических действий с автомобилем, принадлежащим ее бабушке».

Уголовное дело об убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) Виктора и Натальи Тарховых возбудили 3 февраля. Спустя три дня в квартире Екатерины Тарховой-Бельской нашли телефоны и документы погибших, а также химические средства и емкости для уничтожения следов преступления. 17 февраля следователи обнаружили следы крови и частицы кровеносных сосудов в квартире потерпевших.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Чисто семейное убийство».

Никита Черненко