Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В квартире убитого экс-мэра Самары и его жены обнаружили следы крови

Следователи установили новые обстоятельства в ходе расследования убийства бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги. В их квартире обнаружили следы крови и частицы кровеносных сосудов, сообщают в СКР России.

Квартира бывшего мэра Самары Виктора Тархова

Квартира бывшего мэра Самары Виктора Тархова

Фото: СК РФ

Квартира бывшего мэра Самары Виктора Тархова

Фото: СК РФ

По данным следователей, после совершения убийства квартира была обработана химическим веществом. Также в СКР установили, что обвиняемая в преступлении внучка экс-мэра Самары Екатерина Тархова-Бельская избавилась от мебели в квартире, на которой могли быть следы преступления. Кроме того, после убийства она получила за дедушку дивиденды в размере 1 млн руб.

Уголовное дело об убийстве господина и госпожи Тарховых было возбуждено 3 февраля. Полиция зарегистрировала факт исчезновения бывшего мэра Самары и его жены 30 января, после обращения к силовикам бывшего заместителя экс-главы города и его делового партнера Александра Кузнецова. По версии следователей, Екатерина Тархова-Бельская могла совершить убийство на почве возникших неприязненных отношений. Также обвиняемая могла ресчленить тела жертв и вывезти их из квартиры. У внучки экс-мэра могли быть сообщники, считают в СК.

Подробнее о происшествии — в материале «Ъ» «Чисто семейное убийство».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...