В квартире убитого экс-мэра Самары и его жены обнаружили следы крови

Следователи установили новые обстоятельства в ходе расследования убийства бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги. В их квартире обнаружили следы крови и частицы кровеносных сосудов, сообщают в СКР России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Квартира бывшего мэра Самары Виктора Тархова

Фото: СК РФ Квартира бывшего мэра Самары Виктора Тархова

Фото: СК РФ

По данным следователей, после совершения убийства квартира была обработана химическим веществом. Также в СКР установили, что обвиняемая в преступлении внучка экс-мэра Самары Екатерина Тархова-Бельская избавилась от мебели в квартире, на которой могли быть следы преступления. Кроме того, после убийства она получила за дедушку дивиденды в размере 1 млн руб.

Уголовное дело об убийстве господина и госпожи Тарховых было возбуждено 3 февраля. Полиция зарегистрировала факт исчезновения бывшего мэра Самары и его жены 30 января, после обращения к силовикам бывшего заместителя экс-главы города и его делового партнера Александра Кузнецова. По версии следователей, Екатерина Тархова-Бельская могла совершить убийство на почве возникших неприязненных отношений. Также обвиняемая могла ресчленить тела жертв и вывезти их из квартиры. У внучки экс-мэра могли быть сообщники, считают в СК.

Подробнее о происшествии — в материале «Ъ» «Чисто семейное убийство».