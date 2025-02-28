Суд отказал в отмене итогов первого аукциона КРТ в Сарове

Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрел иск ООО «Геосервис» к Институту развития агломерации Нижегородской области, администрации Сарова и областному правительству об отмене итогов первого в России аукциона на комплексное развитие территорий в закрытом городе атомщиков Сарове. Как писал «Ъ-Приволжье», компания и местный застройщик «Саровинвест» допущены к торгам не были. В заявке на аукцион «Геосервис» использовал строительный опыт аффилированного «Саровинвеста», которому отказали из-за отсутствия в печати в документе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В решении суда отмечается, что учредитель ООО «Геосервис» Денис Четвергов владеет долей 1% в «Саровинвесте», директором которого является Павел Харитонов. Однако минимальное участие по нормам Гражданского кодекса не делает «Геосервис» дочерней компанией «Саровинвеста», и господин Четвергов как владелец доли не может влиять на решения руководства аффилированной компании. Соответственно, использовать опыт «Саровинвеста» организация не могла, решил суд и отказал представителям «Геосервиса» в иске. Судебное разбирательство по иску «Саровинвеста» еще не окончено.

Аукцион КРТ в Сарове в октябре 2024 года выиграл нижегородский спецзастройщик ННДК 7, связанный с депутатом думы Нижнего Новгорода Михаилом Ивановым. Победителю, предложившему за лот 100,6 млн руб., предстоит построить на территории площадью более 6 га новый жилкомплекс на 34,3 тыс. кв. м квартир и детский сад на 125 мест. Тем временем администрация Сарова и областные власти готовят мастер-план еще одной крупной территории для второго аукциона КРТ.

Замглавы администрации Сарова Леонид Бородулин сообщал в интервью «Ъ-Приволжье», что саровские власти планируют оживить строительный рынок закрытого города атомщиков, на котором сложился острый дефицит жилья.

Владимир Зубарев