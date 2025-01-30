Делиться опытом бывает вредно

Арбитражный суд Нижегородской области начал рассматривать заявления об отмене аукциона на право комплексного развития территории (КРТ) в закрытом городе атомщиков Сарове. Проект застройки за 100 млн рублей выиграл спецзастройщик ННДК 7. Однако итоги аукциона оспаривают ООО «Геосервис» и «Саровинвест». Они не были допущены к торгам: одна компания использовала критерии строительного опыта второй, сославшись на минимальную долю в ее уставном капитале, а второй компании отказали из-за отсутствия печати в документе. Ответчики считают, что руководство «Геосервиса» было не вправе использовать опыт «Саровинвеста», имея всего 1% участия в компании. Оба истца в суд не явились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Старый фонд Сарова ждет реновация после судебных тяжб

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Старый фонд Сарова ждет реновация после судебных тяжб

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В арбитражном суде Нижегородской области состоялось предварительное слушание по иску об отмене первых в России торгов КРТ в закрытом территориальном образовании (ЗАТО). В октябре 2024 года регион разыгрывал право комплексного развития более 6 га в городе атомщиков Сарове. Победитель в течение десяти лет должен расселить 11 старых многоквартирных домов, построив новый жилой комплекс на 34,3 тыс. кв. м квартир и детский сад на 125 мест.

Как писал «Ъ-Приволжье», этот лот выиграло ООО СЗ ННДК 7. Спецзастройщик, подконтрольный депутату думы Нижнего Новгорода Михаилу Иванову, предложил на торгах наибольшую цену в 100,6 млн руб. Потенциальные конкуренты ООО «Саровинвест» и «Геосервис» на аукцион допущены не были. Компании «Геосервис» было отказано из-за отсутствия необходимого опыта участия в строительстве капитальных объектов за последние пять лет. «Саровинвест» в своей заявке предоставил документацию о ранее сданных объектах без печати.

Обе компании подали в суд на Институт развития агломерации Нижегородской области (организатор аукциона), администрацию Сарова, областное правительство и победившего застройщика ННДК 7 с просьбой отменить итоги торгов.

В суде выяснилось, что «Геосервис» в своей заявке сослался на строительный опыт «Саровинвеста», поскольку в его уставном капитале учредитель и директор «Геосервиса» Денис Четвергов владеет долей в 1%.

Истец сослался на практику Верховного суда 2019 года, согласно которой взаимосвязанные компании могут подтверждать опыт друг друга через аффилированных или взаимозависимых лиц. При этом доля в уставном капитале материнской компании ниже 50% не препятствует возможности определять ее руководящие решения, отмечал Верховный суд.

Назначенные ответчиками организаторы торгов посчитали, что заявитель неверно трактует эту практику. В судебном заседании они подчеркнули, что «Геосервис» и «Саровинвест» хоть и аффилированы, но не могут использовать строительный опыт друг друга, поскольку этого не предполагает Градостроительный кодекс. Юрист Института парировал, что «Геосервис» должен был показать собственный опыт строительства, либо приложить к заявке разрешения на ввод объектов, полученные непосредственно Денисом Четверговым.

С 1% участия в «Саровинвесте» он не может определять решения руководства этой компании, а документов, поясняющих взаимосвязь организаций, на аукцион представлено не было, пояснил ответчик. Поэтому невозможно было определить, какая из них является материнской или дочерней для использования опыта друг друга.

Представители ННДК 7, правительства Нижегородской области и мэрии Сарова поддержали эти доводы. Победивший застройщик добавил, что в данном случае Верховный суд говорит именно о корпоративной структуре, когда компания обязана подтвердить взаимозависимость иными документами, не привязываясь к доле участия.

«Истец, направляя документы на торги, не доказал возможности господина Четвергова определять деятельность "Саровинвеста". Если бы истец принес документ, подтверждающий то, что участник с 1% голосов может управлять "Саровинвестом", опыт компании мог быть учтен. Поэтому отказ был законным», — подчеркнул юрист застройщика. Он добавил, что истцы пытались обжаловать действия организатора торгов в УФАС, однако их жалобу антимонопольная служба признала необоснованной.

Более того, участие аффилированных компаний в торгах само по себе может стать предметом разбирательства в ФАС на предмет нарушений антимонопольного законодательства, полагают ответчики, просившие суд отказать в иске.

Сами истцы в суд не явились. Получить комментарии представителей «Саровинвеста» и «Геосервиса» не удалось. В феврале суд начнет по существу рассматривать заявления обеих компаний.

Депутат Михаил Иванов уверен, что его ННДК 7 справедливо выиграло торги, предложив максимальную цену и соответствуя всем критериям аукциона.

Роман Рыскаль