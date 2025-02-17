Саров настраивается комплексно

Институт развития агломераций Нижегородской области и администрация Сарова готовят второй аукцион комплексного развития территории в закрытом наукограде. Как выяснил «Ъ-Приволжье», под застройку планируется отдать крупные участки в микрорайонах 1А и 1Б на юго-востоке, в перспективе там появится более 450 тыс. кв. м дефицитного в городе жилья, а также школа на тысячу мест и два больших детсада. Проект планируется утвердить к июлю 2025 года. Вместе с первым проектом КРТ, разыгранным прошлой осенью, второй аукцион обеспечит развитие Сарова на ближайшие 15 лет, полагают власти. Эксперты считают, что такие масштабные проекты для закрытого города с населением менее 100 тыс. человек, могут быть рискованными для инвесторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ЗАТО Саров надеются с помощью КРТ охладить рынок готового жилья

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В ЗАТО Саров надеются с помощью КРТ охладить рынок готового жилья

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Министерство градостроительного развития Нижегородской области вместе с администрацией закрытого наукограда Сарова и институтом развития агломераций готовят второй аукцион комплексного развития территорий (КРТ), выяснил «Ъ-Приволжье» . Проект предполагает масштабную застройку микрорайонов 1А и 1Б на юго-востоке города атомщиков площадью 115 га, где в перспективе появятся 445 тыс. кв. м жилья, школа на тысячу мест и два детсада на 200–250 мест каждый, рассказал «Ъ-Приволжье» заместитель главы администрации Сарова Леонид Бородулин.

«Сейчас проект проходит процедуру утверждения и согласования в институте развития агломераций. Заместитель губернатора Сергей Морозов уже провел два оперативных штаба, на которых рассматривались эти проекты. Планируется, что к июлю мастер-план КРТ будет уже разработан»,— подчеркнул господин Бородулин.

Как писал «Ъ-Приволжье», первый в России аукцион КРТ в закрытом территориальном образовании (ЗАТО) — в Сарове институт развития агломераций разыграл в октябре 2024 года. Победителем стал спецзастройщик ННДК-7 из Нижнего Новгорода, аффилированный с депутатом думы Михаилом Ивановым, предложивший максимальную сумму 100,6 млн руб. за лот. По данным «Ъ-Приволжье», в торгах приняли участие семь компаний, три из которых, по словам Леонида Бородулина, «бились до последнего».

Единственный местный застройщик ООО «Саровинвест» и связанный с ним через соучредителя мордовский «Геоспектр» не были допущены к торгам: одна из компаний использовала строительный опыт второй, а «Саровинвесту» отказали из-за отсутствия печати в документе.

Теперь они оспаривают результаты аукциона в суде. Тем не менее первые торги были конкурентными и привлекли компании из разных регионов, подчеркнули в администрации.

На первом аукционе КРТ разыграли территорию 6 га на 34,3 тыс. кв. м квартир. Судя по проекту второго КРТ, из запланированных 115 га под многоэтажную жилую застройку планируется отдать 31,7 га. Еще порядка 8,5 га пойдут под частные дома (ИЖС) общей площадью 14 тыс. кв.м. Озеленение при этом займет 23,8 га, а улично-дорожная сеть — 36 га. Высота застройки варьируется от трех до девяти этажей, планируются паркинги, в том числе, многоуровневые на 4,8 тыс. автомобилей, а также физкультурно-оздоровительный центр, поликлиника и торговые центры.

Развитие микрорайонов 1А и 1Б местные власти прорабатывают с 2017 года. Сейчас в городе сложился острый дефицит жилья: за последнюю пятилетку в Сарове ввели 61 тыс. кв. м, а ежегодно наукоград может строить и вводить по 27 тыс. кв. м жилья, подсчитали в мэрии.

Однако из-за ограничений пропускного режима и монопольного положения единственного местного застройщика сторонних девелоперов сложно завести в ЗАТО, тогда как аукционы КРТ могут охладить рынок за счет конкуренции и снизить цены, полагают власти.

«Застройщики всегда могут ссылаться на сложную логистику, ограничения и нехватку работников. Однако все эти вопросы решаются при нормальном взаимодействии с администрацией. Единственная сложность — длинное транспортное плечо. Мы можем создать проработанные проекты КРТ, при наличии дефицита и высокого спроса инвесторам будет интересно зайти на эти территории», — отметил Леонид Бородулин.

В 2023 году мэр Алексей Сафонов отмечал, что в бюджет на 2024 год заложены расходы на разработку проектно-сметной документации, и только первая очередь развития микрорайонов позволит построить 28 домов на 3,7 тыс. квартир. Общая жилая застройка позволит вместить 13,4 тыс. человек.

Столь масштабный проект застройки руководитель Нижегородского центра научной экспертизы Татьяна Романчева назвала рискованным для потенциальных инвесторов. В качестве примера она назвала Московский район Нижнего Новгорода, где расположены крупные предприятия Росатома и Объединенной авиастроительной корпорации. Там живут 112 тыс. человек, в год в среднем вводят 20 тыс. кв.м. жилья

«И никто не говорит о серьезном дефиците. Ввод аналогичного объема жилья в Сарове с населением 94 тыс. человек — это край. Конечно, чиновникам выгодно говорить о гигантских проектах и новых площадках, но я не представляю, насколько эти объемы могут быть востребованы с учетом условий закрытого города, несмотря на то, что покупательная способность населения там выше» ,— подытожила госпожа Романчева.

Роман Рыскаль