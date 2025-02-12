В США рассекретят список клиентов Джеффри Эпштейна

Власти США снимут гриф секретности со списка клиентов Джеффри Эпштейна. Об этом сообщила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна, возглавляющая комиссию, которая по поручению президента США Дональда Трампа занимается рассекречиванием федеральных документов. При этом, как пишет The Times, неизвестно, отличается ли этот список от так называемой черной книги Джеффри Эпштейна, обнародованной во время суда над ним и содержащей имена многих известных клиентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джеффри Эпштейн

Фото: New York State Sex Offender Registry / AP Джеффри Эпштейн

Фото: New York State Sex Offender Registry / AP

Джеффри Эпштейна арестовали в 2019 году, ему были предъявлены обвинения в секс-торговле, совращении несовершеннолетних, организации проституции, подкупе свидетелей и прочих преступлениях. В том же году он покончил с собой в камере. На одном из судебных заседаний были раскрыты имена его высокопоставленных друзей и клиентов, которым он предположительно предоставлял девушек, среди них — принц Эндрю, Билл Клинтон, Билл Гейтс, Дональд Трамп.

Госпожа Луна сообщила, что американские власти собираются в целом рассекретить большое количество документов, в частности связанных с убийством Джона Кеннеди, терактом 11 сентября 2001 года и других. Она отметила, что власти «десятилетиями скрывали информацию» и «пришло время дать американцам ответы, которых они заслуживают».

Яна Рождественская