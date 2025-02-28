Бизнес настроился на ожидание

Рынки в ожидании перемирия, бизнес — медленной трансформации. Первые контакты с администрацией США вселяют надежду, заявил Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ. Но западные элиты, по его словам, попробуют сорвать начавшийся диалог. Президент указал на необходимость использования всех возможностей дипломатии и спецслужб для противостояния подобным попыткам. С оптимизмом на геополитическую повестку смотрят и опрошенные “Ъ FM” предприниматели. Но уровень тревоги, как выясняется, все же остается высоким. Каких перемен ждет бизнес? И как перезагружается? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Наметившееся потепление в отношениях Москвы и Вашингтона стоит воспринимать осторожно, на это обращают внимание и политики, и представители деловых кругов. «Российские и американские компании заинтересованы в сотрудничестве. Но предметного обсуждения пока не было»,— заявил на этой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Но даже если будут достигнуты предварительные соглашения, то полное урегулирование может занять несколько лет, в свою очередь, уверен первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Крайне осторожен с ожиданиями и бизнес. Трансформация, если и будет, то медленная, считает гендиректор сервиса Dostavista.ru Дмитрий Зубков:

«Мир замер в ожидании. Есть неопределенность, поэтому все будут очень осторожничать.

Как мы справляемся со всем этим? Для меня важный элемент — занятия спортом: прогулки, пробежки, борьба, все то, что позволяет переключить внимание с бизнеса на тело. А тело, как известно, это тот наш инертный инструмент, который вытаскивает из любого состояния».

Когда есть некая неопределенность, главное — оставаться в ресурсе, добавляет гендиректор консалтинговой компании Remain Дмитрий Клапша: «Есть некие ожидания, что с точки зрения геополитики ситуация может улучшиться, произойдет какой-то приток или возврат иностранных компаний. Но я бы сказал, что большинство игроков пока все-таки скептически на это смотрят. Все понимают, что на данный момент это только риторика. У бизнеса много всяких мыслей все время вертится в голове. Мне кажется, нам нужно давать себе отдых. Я увлекаюсь боксом, и мне очень помогает перезагрузиться».

Индекс тревожности россиян по итогам 2024 года снизился на четверть по сравнению с 2023-м. Эксперты связали такой показатель с более «спокойной» медийной повесткой. Но Москва в «Рейтинге регионов» от компании КРОС остается самым тревожным городом. И бизнес — не исключение, подчеркивает основатель, управляющий партнер краудинвестинговой платформы brainbox.VC Альберт Алиев: «То, что сейчас происходит, движется в сторону мира, и у меня лично в этом отношении подъем. Предприниматели очень тревожные люди. У меня куча всяких способов, как приводить себя в порядок. Итерационный подход — это один из них. Мы делаем итерации по три месяца, а потом месяц для рефлексии. Планирование обычно квартальное, а у нас есть дополнительное время, когда вся команда может немного перевести дух».

Уровень стресса в компаниях за последние 10 лет вырос на 15%. Тревожность в офисе, по данным консалтинговой компании Gallup, сейчас испытывают уже 45% сотрудников, и это общемировой тренд. Бизнес ищет новые формы управления персоналом, используя практики эмоционального интеллекта, коучинга в отношении команд. Главный запрос — снизить жесткость коммуникаций, делится СЕО компании «Гуманитарные технологии управления», бизнес-тренер Сергей Дерябин: «Большое развитие получают практики форум-групп — похожее на мастермайнд нахождение каких-то новых способов решения проблем в бизнесе. Эти группы работают с личными проблемами. Например, 35-летний управленец ушел с топ-позиции в очень крупной компании. У него был запрос на то, чтобы ему подкинули каких-то идей. И ему подсказали мысль о создании информационной системы, которая стала бы агрегатором в круге его активностей, в чем он компетентен. Он ушел с трансформацией сознания, что в 35 лет прекращать работать плохо.

Привнесение психологии в бизнес — это модный тренд, и я думаю, что он будет развиваться».

Вместе с тем главная проблема бизнеса сейчас — эмоциональное выгорание, конфликтность и текучка кадров. И все чаще эти вопросы владельцы компаний обсуждают не с коучами, а на форум-группах при деловых клубах.

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Аэлита Курмукова