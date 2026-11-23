Хинштейн рассказал Володину о помощи жителям Курской области и участникам СВО
Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с губернатором Курской области Александром Хинштейном. Глава региона рассказал о мерах поддержки для участников СВО и пострадавших от ударов беспилотников жителей. Об этом сообщается на сайте палаты парламента.
На встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, а также действующие программы по его восстановлению. По итогам обсуждения господин Хинштейн поблагодарил Вячеслава Володина и других депутатов за внимание к проблемам Курской области и ее жителей.
В 2025 году более 115 тыс. жителей приграничных районов Курской области воспользовались мерами господдержки на 86,9 млрд руб. Около 3,6 тыс. человек получили по 10 тыс. руб. в качестве единовременной выплаты —их общая сумма составила 36,4 млн руб. Финансовая помощь в связи с утратой имущества была оказана 3,3 тыс. жителей области и составила 495,9 млн руб. Компенсации за аренду жилья составили 4,6 млрд руб — их получили 30,2 тыс. семей. С 2025 года в Курской области также изменен порядок начисления выплат участникам СВО: теперь господдержка предоставляется за каждое зафиксированное ранение, а не единократно за весь период службы.
В ноябре 2026 года правительство дополнительно выделило 1,5 млрд руб. на жилищные сертификаты для жителей приграничных районов. Средства рассчитаны на 204 сертификата для покупки жилья переселенцам, вынужденно покинувшим дома из-за боевых действий. С 2024 года в Курской области выдано более 16 тыс. таких сертификатов на сумму свыше 104 млрд руб.