Свой среди своих

27 февраля президент России Владимир Путин выступил на расширенной коллегии ФСБ и объяснился, считает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, по поводу внезапного желания снова сотрудничать с Соединенными Штатами, которое он накануне продемонстрировал обществу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На коллегии ФСБ навытяжку стояли и сидели все

Фото: пресс-служба президента РФ На коллегии ФСБ навытяжку стояли и сидели все

Фото: пресс-служба президента РФ

По поводу деятельности ФСБ за отчетный период, то есть за 2024 год, Владимир Путин оказался настроен более чем оптимистично:

— Конкретные результаты вашей деятельности показывают, что ФСБ является сильным, надежным и эффективным звеном в системе обеспечения национальной безопасности.

Очевидно, он знает о конкретных результатах что-то особенное.

— Особые слова признательности тем, кто в ходе специальной военной операции действовал в тылу врага (есть и такие, как известно, а также неизвестно.— А. К.), на линии боевого соприкосновения, в непростых условиях защищал безопасность наших людей в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях.

Было сказано о пограничниках, «которые приняли удар превосходящих вооруженных формирований противника в приграничных районах». И было тут что-то от начала Великой Отечественной, что-то было.

Затем Владимир Путин сам заговорил на острую, чувствительную тему:

— Вы видите, мы все видим, как стремительно меняется мир, обстановка в мире. В этой связи отмечу, что первые контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды. Есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений, на постепенное решение колоссального объема накопившихся системных, стратегических проблем в мировой архитектуре. А именно эти проблемы в свое время спровоцировали и украинский, и другие региональные кризисы.

В этой аудитории был минимум людей из возможного в любой другой аудитории, которые могли бы выглядеть как поклонники новой американской администрации. И встречный настрой в этих людях выработать затруднительно. Или это будет настрой, который вряд ли вызовет ответный настрой у американских коллег.

Между тем господин Путин убеждал их:

— Важно, что наши сегодняшние партнеры демонстрируют прагматизм, реальный взгляд на вещи, отказываются от многих стереотипов, так называемых правил, и мессианских, идеологических клише своих предшественников, которые, собственно, и привели к кризису всей системы международных отношений да и, собственно говоря,— мы с вами видим это тоже — начали разваливать изнутри само западное сообщество. Об этом говорят проблемы и в экономике многих западных стран, и во внутренней политике. Мы все это видим! Особенно ярко это проявляется в ходе внутриполитических событий в этих странах.

Владимир Путин не мог скрыть и не скрывал сочувствия к проблемам, с которыми сталкивается новая администрация:

— Сегодняшние динамичные изменения в международном ландшафте — это в огромной степени результат мужества и стойкости наших вооруженных сил, наших героев. Именно они своей доблестью, своими ежедневными победами создали условия для начала серьезного диалога, диалога о фундаментальном решении и украинского, и других кризисов, в том числе, разумеется,— мы всегда об этом говорим, никогда от этого не отказывались — мирным путем; о создании такой системы, которая действительно обеспечит баланс и взаимный учет интересов, системы неделимой европейской и глобальной безопасности, причем на долгосрочную перспективу, когда безопасность одних не может быть обеспечена за счет или в ущерб безопасности других, и уже точно не за наш счет, не за счет России.

Очевидно, что вся дипломатия в «международном ландшафте» сейчас — результат того, что географический ландшафт бороздят танки и пехота.

— Понимаем, что не всех устраивает возобновление российско-американских контактов,— признал президент (и думаю, что вот теперь подавляющая часть присутствующих в зале горячо согласилась со своим президентом).— Часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире, и эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог. Мы это с вами видим. Нам нужно это учитывать и использовать все возможности дипломатии и специальных служб для срыва подобных попыток. (Возможно, энтузиазм тут неуместен, ибо нет веры этим людям, генетически не заложена.— А. К.). А главное, как и прежде, нам важно твердо защищать свои национальные интересы, суверенитет, жизнь и свободы наших граждан от любых угроз.

Это была самая драматичная часть послания сотрудникам в зале.

В борьбе с кибератаками государству, мягко говоря, есть к чему стремиться.

— По мере развития цифровых технологий растет число кибератак на отечественную информационную инфраструктуру, в том числе на официальные государственные сайты, ресурсы и сервисы госкорпораций и ведомств. Причем такие преступления носят системный, многоаспектный, многовекторный характер, то есть причиняют ущерб и государству, и бизнесу, и гражданам. Повысить безопасность отечественной информационной инфраструктуры, искать новые методы нейтрализации киберугроз — задача в том числе и вашего ведомства.

Я потом спросил главу «Сбера» Германа Грефа, действительно ли проблема кибербезопасности настолько серьезна сейчас, что этого не скрывает господин Путин даже в этой аудитории.

— Ни один банк в мире не пытались «хакнуть» столько раз, сколько пытались «хакнуть» «Сбер». И ни одной по-настоящему удачной попытки. Однако нам столько надо сделать в этой сфере, что вы удивитесь, если я расскажу подробности. Но я не расскажу.

И не надо. Есть вещи, которые тебе не нужно знать, если хочешь спать спокойно.

А ты хочешь.