По данным правоохранителей, «таганские» имели отношение и к убийству в 2013 году одного из авторитетнейших воров в законе Аслана Усояна (Дед Хасан). По заказу грузинских воров в законе бандиты следили за ним незадолго до того, как «законника» застрелили. В общей сложности всего «таганские», по данным правоохранителей, в той или иной степени были причастны не к одному десятку убийств.