«Таганскому» сложили убийства
В Москве заочно судят сбежавшего в Латвию участника старейшей ОПГ
Как стало известно “Ъ”, в Москве начался процесс по уголовному делу Михаила Чуркина — участника старейшей из столичных организованных преступных группировок (ОПГ) — таганской. По версии следствия, подсудимый был причастен к убийству трех предпринимателей, у которых бандиты хотели забрать имущество и деньги. Фигурант скрывается в Латвии. В мае 2025 года лидеру группировки Игорю Жирноклееву назначили 25 лет лишения свободы.
Мосгорсуд рассматривает уголовное дело Михаила Чуркина — предполагаемого участника таганской преступной группировки, которая считается старейшей в столице. Ему вменяют в вину участие в вооруженной банде (ст. 209 УК РФ), несколько эпизодов убийств (ст. 105 УК РФ) и незаконный оборот огнестрельного оружия (ст. 222 УК РФ). Ближайшее заседание назначено на 26 ноября. Процесс проходит в заочном режиме, так как фигурант скрывается от правосудия в Латвии.
Таганская группировка была создана еще в начале 1990-х годов, за прошедшие годы в ней менялись лидеры, а на момент разгрома банды правоохранителями в 2019 году ее возглавляли Игорь Жирноклеев (Жирный) и Григорий Рабинович (Гриша Таганский). Вначале ОПГ в качестве места сбора использовала ресторан «Закарпатские узоры» в районе Таганки, откуда и пошло название банды.
С 1990-х до начала 2020-х годов под свой контроль бандиты взяли ряд рынков, магазинов и несколько банков. Кроме того, они причастны к резонансным убийствам, в том числе к расправе над директором ОАО «Роспищепром» Валерием Журавлевым, который сопротивлялся рейдерскому захвату его предприятия. А в 2009 году был убит юрист ОАО «Универмаг "Москва"» Андрей Бралюк, пытавшийся отстоять в схожих обстоятельствах интересы трудового коллектива.
Самым громким преступлением стало убийство весной 2017 года адвоката Натальи Вавилиной. Ее, по материалам дела, заказал бывший клиент, для которого она не смогла отсудить заложенное в банке имущество.
По данным правоохранителей, «таганские» имели отношение и к убийству в 2013 году одного из авторитетнейших воров в законе Аслана Усояна (Дед Хасан). По заказу грузинских воров в законе бандиты следили за ним незадолго до того, как «законника» застрелили. В общей сложности всего «таганские», по данным правоохранителей, в той или иной степени были причастны не к одному десятку убийств.
Что касается Михаила Чуркина, то, по данным “Ъ”, он был причастен к убийствам трех человек, совершенным в начале 2000-х годов.
Первый эпизод был связан с ликвидацией бизнесмена Армена Аванесова, который не отдал Игорю Жирноклееву долг в размере $50 тыс. Предприниматель, по материалам дела, владел магазином брендовой одежды, который у него хотели забрать бандиты.
Второй эпизод касается расстрела одного из участников таганской ОПГ Сергея Скорнякова. Он дружил с одним из главарей группировки Борисом Третьяком, последний даже стал крестным отцом его дочери. Скорняков, по данным “Ъ”, владел точкой на рынке «Афганец» в районе Кузьминок в Москве. Со временем, однако, отношения с лидерами ОПГ у Скорнякова разладились, что и стало причиной расправы над ним.
Кроме того, Михаилу Чуркину вменили в вину убийство в 2004 году Алексея Покровского, который занимался строительным бизнесом в Ярославской области. Предприниматель задолжал Григорию Рабиновичу 53 млн руб. Бандиты похитили и несколько дней пытали господина Покровского, после чего расправились с ним. Параллельно фигуранты следили за его матерью и женой, угрожали им и караулили у подъезда.
Как подчеркнул источник “Ъ”, знакомый с ходом следствия, трупы Скорнякова и Аванесова нашли во время расследования, а тело Покровского не обнаружено до сих пор.
Несмотря на это, суд признал его погибшим. Его мать подала иск к подсудимому о возмещении ущерба на 100 млн руб.
Остальные участники таганской ОПГ во главе с Игорем Жирноклеевым, как сообщал “Ъ”, были осуждены Мосгорсудом в середине мая 2025 года. Судья Андрей Суворов назначил фигурантам сроки от 22 до 25 лет (самое суровое наказание получили Игорь Жирноклеев, Олег Русанов и Борис Третьяк), причем почти половину срока каждый отсидит в тюрьме, а остальное — в колонии строгого режима. Также суд назначил осужденным штрафы — от 2 млн до 4 млн руб. Григорий Рабинович до приговора не дожил, однако имущественный вред потерпевшим был возмещен в том числе за счет конфискации имущества его родственников.
Впоследствии апелляционная инстанция снизила Игорю Жирноклееву срок на полгода — до 24 лет 6 месяцев.
Еще один участник группировки Владимир Греков продолжает скрываться. В феврале 2019 года Басманный суд вынес постановление о его заочном аресте. Он находится в международном розыске.