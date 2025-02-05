Со стрессом борются корпоративно

Бизнес увеличивает расходы на программы ментального благополучия сотрудников. Число корпоративных клиентов только за год выросло на 12%, утверждают опрошенные “Ъ FM” участники рынка. Владельцев компаний беспокоит текучка кадров и уровень стресса в коллективе. А вот персонал, как делятся рекрутеры, недоволен отсутствием обратной связи с руководством. Линейным сотрудникам теперь все чаще оплачивают консультации психологов, а топам нестандартные тимбилдинги на восстановление ресурсов. Тему продолжит Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Уровень стресса в компаниях за последние десять лет вырос на 15%. Тревожность в офисе, по данным консалтинговой компании Gallup, сейчас испытывают уже 45% сотрудников. Это общемировой тренд. Примерно такая статистка и в России. Владельцев бизнеса беспокоит эмоциональное выгорание персонала, конфликтность и текучка кадров. Программы корпоративного ментального здоровья больше направлены на удержание и привлечение персонала. И бизнес повысил расходы на эту статью. Но если сравнивать с бюджетом на ДМС, то это пока десятые доли процента, утверждают источники “Ъ FM”.

При этом заметно растет и число клиентов, и количество сессий на одного сотрудника, говорит гендиректор платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Дарья Федорова: «Все больше компаний начинают воспринимать так называемую заботу о сотруднике не как какой-то бенефит, а как часть HR-стратегии. По сравнению с 2023 годом рост количества пользователей сервиса составил порядка 12%. Мы видим рост запросов на групповые форматы, на корпоративный коучинг, практики, связанные с управлением стрессом. В прошлом году они показали самый большой спрос с точки зрения запросов, по-моему, раза в три. Повышение своей стрессоустойчивости сотрудники, особенно молодые, стали использовать как альтернативу психологу».

Управленцы просят помочь персоналу, владельцы бизнеса — топ-менеджменту. Стресс идет по всей вертикали. С сотрудниками чаще работают психологи, а верхнему звену предлагают нестандартные формы тимбилдинга, например, сплавы на байдарках, делится управляющий партнер «Лаборатории карьеры Алены Владимирской» Анна Алфимова: «Если раньше это была просто поездка, например, всем офисом уезжали в Турцию, сейчас формат меняется, и стратегическую сессию проводят у костра, где-то в горах и без связи. Приобретают популярность поездки куда-нибудь на Алтай, к шаманам, музыкантам, в сильно отдаленные от привычной бизнес-специфики места. Точно есть большое количество компаний, где уехать раз в полгода становится традицией».

Стиль управления персоналом готовы менять пока только молодые руководители в возрасте 35-45 лет. А их в общей массе не так много. Но уже сейчас понятно, что трансформация управления ожидает всех. Зумеры хотят больше свободы, творчества и самовыражения. Их не интересует вертикальный рост в рамках одной компании, поколение Z ищет смыслы в рабочих процессах. И бизнес уже подстраивается под них, предлагая, например, гибкий график и удаленку.

А вот прежние методы управления уже не работают с новым поколением, отсюда эмоциональное выгорание и текучка кадров, подчеркивает президент Ассоциации бизнес-психологов Тахир Базаров: «Вместе с новым поколением произойдут изменения. Многие наши руководители ломают старую схему, потому что она не работает. Новая схема состоит в том, что это наша общая цель, общая проблема, каждый из нас является ключевым игроком, без которого мы этот футбольный матч не выиграем. Некоторые наши компании включают этот механизм, когда ключевым становится не каждый в отдельности, а пространство между».

Несамостоятельные сотрудники, которые постоянно обращаются за помощью к руководству, стали главной причиной стресса для 54% российских предпринимателей и топов, следует из опроса Kontakt InterSearch Russia. Далее по уровню тревожности идет коммуникация с собственниками и акционерами бизнеса. А вот нехватка кадров в этом перечне стоит лишь на третьем месте.

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Аэлита Курмукова