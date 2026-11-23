Экс-глава команды Audi Уитли может стать руководителем Aston Martin
Бывший руководитель команды «Формулы-1» Audi Джонатан Уитли может возглавить Aston Martin в январе 2027 года. Об этом сообщает GPBlog.
По сообщению источника, Уитли может перейти в Aston Martin после десятимесячного перерыва с момента ухода из Audi. Ожидается, что он займет должность руководителя команды или иную административную должность. Разные источники связывают имя Уитли с Aston Martin с того момента, как он покинул Audi в марте этого года, однако связь функционера с командой не подтверждена.
Джонатану Уитли 59 лет. С апреля 2025 года он работал руководителем команды Sauber, переименованной в начале 2026 года в Audi. До этого он занимал посты спортивного директора и менеджера Red Bull. Свою карьеру в «Формуле-1» Уитли начинал в командах Benetton и Renault.
На данный момент Aston Martin возглавляет Эдриан Ньюи. В Кубке конструкторов команда после 21 этапа чемпионата занимает десятое место. За команду выступают канадец Лэнс Стролл и двукратный чемпион мира, испанец Фернандо Алонсо.