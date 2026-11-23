По сообщению источника, Уитли может перейти в Aston Martin после десятимесячного перерыва с момента ухода из Audi. Ожидается, что он займет должность руководителя команды или иную административную должность. Разные источники связывают имя Уитли с Aston Martin с того момента, как он покинул Audi в марте этого года, однако связь функционера с командой не подтверждена.