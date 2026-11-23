На заседании также поднимался вопрос отсутствия на российских интернет-ресурсах просветительского контента для молодежи в возрасте от 12 до 18 лет. Решить эту проблему госпожа Голикова поручила Росмолодежи, Минпросвещения, Минкультуры и Минцифры совместно с АНО «ИРИ». Ведомства, в частности, должны будут подумать над разработкой контента по истории России, современной культуре, а также контента для родителей на тему медиаграмотности.