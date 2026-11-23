Минздраву поручили создать рекомендации по выявлению цифровой зависимости у детей
Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву разработать методические рекомендации по выявлению у детей признаков цифровой зависимости. Об этом аппарат госпожи Голиковой сообщил по итогам заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере 23 ноября.
Согласно релизу, над составлением рекомендаций Минздрав будет работать совместно с Минпросвещения и Роспотребнадзором. Материалы в дальнейшем будут направлены педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений и родителям. С помощью этих рекомендаций педагоги и соцработники будут следить за тем, как дети в младшем дошкольном возрасте используют цифровые устройства.
На заседании также поднимался вопрос отсутствия на российских интернет-ресурсах просветительского контента для молодежи в возрасте от 12 до 18 лет. Решить эту проблему госпожа Голикова поручила Росмолодежи, Минпросвещения, Минкультуры и Минцифры совместно с АНО «ИРИ». Ведомства, в частности, должны будут подумать над разработкой контента по истории России, современной культуре, а также контента для родителей на тему медиаграмотности.