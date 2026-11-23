Юбилейные футболки можно будет приобрести в фан-шопе клуба во время матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром», который пройдет 29 ноября. Также их можно будет купить в BTL-зонах FONBET — официального партнера «Ростова». Ранее стороны представили аналогичную коллекцию, посвященную десятилетию победы над голландским «Аяксом» в ответном матче раунда play-off квалификации Лиги чемпионов со счетом 4:1.