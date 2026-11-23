«Ростов» и FONBET представили футболки к десятилетию победы над «Баварией»
Футбольный клуб «Ростов», букмекерская компания FONBET и комментатор Роман Нагучев представили коллекцию футболок к десятилетию победы над мюнхенской «Баварией».
23 ноября 2016 года «Ростов» на своем поле обыграл «Баварию» со счетом 3:2 в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. В составе хозяев голы забили Сердар Азмун, Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа. У проигравших отличились Дуглас Коста и Хуан Бернат.
Футболки выполнены в черном цвете. На передней стороне нанесено схематичное изображение штрафного удара Кристиана Нобоа, который принес команде победу. На задней стороне нанесены имена игроков, вошедших в состав на тот матч.
В честь юбилея «Ростов» пригласил болельщиков на открытую тренировку. Ее посетили победители конкурса, в рамках которого фанаты в социальных сетях делились воспоминаниями о матче. После тренировки главный тренер клуба Дмитрий Кириченко, который в тот период также входил в штаб команды, лично вручил участникам памятные футболки.
Юбилейные футболки можно будет приобрести в фан-шопе клуба во время матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром», который пройдет 29 ноября. Также их можно будет купить в BTL-зонах FONBET — официального партнера «Ростова». Ранее стороны представили аналогичную коллекцию, посвященную десятилетию победы над голландским «Аяксом» в ответном матче раунда play-off квалификации Лиги чемпионов со счетом 4:1.