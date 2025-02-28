Глава ВТБ прогнозирует снижение ключевой ставки до 19% в 2025 году

Ключевая ставка ЦБ может снизиться до 19% или ниже во второй половине текущего года. С такой оценкой выступил глава банка ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин. 14 февраля Банк России второй раз подряд решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, этот уровень является историческим максимумом с 2003 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Прогнозы по инфляции на этот год составляют 7–8%. Мне кажется, есть все основания надеяться, что во второй половине года — и уже точно ближе к концу, в четвертом квартале — мы можем ожидать снижения ставки»,— сказал господин Костин в эфире «России-24».

По оценкам главы ВТБ, прибыль банков по итогам 2025 года сократится на 15–20%. «Конечно, банки будут осторожнее: будут более выборочно кредитовать, придется внимательно смотреть на проблемные кредиты. Но в целом за последние годы банковский сектор создал серьезную базу, чтобы быть стабильным, чтобы выдерживать такого рода колебания»,— добавил Андрей Костин.

На заседании 14 февраля совет директоров Банка России обсуждал два варианта: cохранить ключевую ставку на уровне 21% или поднять ее до 22% годовых. Сторонники повышения говорили, что в конце 2024 года усилилось инфляционное давление, а экономический рост оказался выше ожиданий. Внутренний спрос также вырос сильнее, чем прогнозировалось. В пользу сохранения ключевой ставки, судя по резюме ЦБ, сыграло формирование условий для снижения инфляции: кредитная активность охлаждается, а потребительский спрос растет чуть медленнее.

Подробнее о позиции Банка России — в материале «Ъ» «ЦБ присматривается к кредиту».