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Коммерсантъ FM
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Шойгу прибыл в Пекин для встречи с высшим политическим руководством КНР

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Китай с рабочим визитом. В рамках поездки секретарь проведет встречи с высшим политическим руководством страны в Пекине, а также посетит международный авиасалон «Airshow China 2024», где состоится первая зарубежная демонстрация российского истребителя пятого поколения Су-57.

Сергей Шойгу и Си Цзиньпин

Сергей Шойгу и Си Цзиньпин

Фото: Министерство обороны РФ

Сергей Шойгу и Си Цзиньпин

Фото: Министерство обороны РФ

Совет безопасности России сообщил накануне, что господин Шойгу проведет консультации по вопросам стратегической безопасности с руководителем канцелярии комиссии партии Китая по иностранным делам и главой МИДа страны Ван И. В рамках встречи планируется обсудить проблемы международной и региональной безопасности, а также ряд вопросов двустороннего сотрудничества.

Также Сергей Шойгу проведет переговоры с секретарем политико-юридической комиссии Чэнь Вэньцином по вопросам общественной безопасности, юстиции и правопорядку. В частности, чиновники обсудят вопросы противодействия экстремизму, терроризму и транснациональной преступности.

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