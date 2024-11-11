Шойгу прибыл в Пекин для встречи с высшим политическим руководством КНР
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Китай с рабочим визитом. В рамках поездки секретарь проведет встречи с высшим политическим руководством страны в Пекине, а также посетит международный авиасалон «Airshow China 2024», где состоится первая зарубежная демонстрация российского истребителя пятого поколения Су-57.
Сергей Шойгу и Си Цзиньпин
Фото: Министерство обороны РФ
Совет безопасности России сообщил накануне, что господин Шойгу проведет консультации по вопросам стратегической безопасности с руководителем канцелярии комиссии партии Китая по иностранным делам и главой МИДа страны Ван И. В рамках встречи планируется обсудить проблемы международной и региональной безопасности, а также ряд вопросов двустороннего сотрудничества.
Также Сергей Шойгу проведет переговоры с секретарем политико-юридической комиссии Чэнь Вэньцином по вопросам общественной безопасности, юстиции и правопорядку. В частности, чиновники обсудят вопросы противодействия экстремизму, терроризму и транснациональной преступности.