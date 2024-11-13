Российско-китайское предупреждение

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел встречи с высшим политическим руководством КНР в ходе рабочей поездки в Пекин, ставшей первым российско-китайским контактом высокого уровня после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Москва и Пекин демонстрируют будущей республиканской администрации в Белом доме свою решимость не дать расколоть их тандем и призывают Вашингтон отказаться от политики «двойного сдерживания» Китая и России. В свою очередь, союзники США спешат подтвердить свою готовность к еще более жесткому противостоянию с Китаем, которое грозит новыми конфликтами и в их отношениях с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российско-китайские консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку

Фото: scrf.gov.ru Российско-китайские консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку

Фото: scrf.gov.ru

В программу поездки секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу в Китай вошли встречи с главой МИД КНР Ван И, секретарем Политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином в Пекине, а также посещение международного аэрокосмического салона Airshow China 2024 в городе Чжухае.

Гвоздем программы крупнейшего в КНР международного авиашоу в этом году стала первая зарубежная презентация российского истребителя пятого поколения Су-57 в экспортном варианте (эта боевая машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей).

Фотогалерея Авиасалон Airshow China Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Истребители J-10 пилотажной группы ВВС Bayi Народно-освободительной армии Китая Фото: Reuters / Tingshu Wang Ударный вертолет Z-10 Фото: Reuters / Tingshu Wang Узкофюзеляжный авиалайнер COMAC C919 Фото: Reuters / Tingshu Wang Истребители Су-35 пилотажной группы «Русские Витязи» Фото: Reuters / Tingshu Wang Истребители J-20 Фото: Reuters / Tingshu Wang Истребитель J-20 Фото: Reuters / Tingshu Wang Истребители Су-35 пилотажной группы «Русские Витязи» Фото: Reuters / Tingshu Wang Самолеты пилотажной группы Red Falcon ВВС Народно-освободительной армии Китая Фото: Reuters / Tingshu Wang Показательные выступления китайских десантников Фото: Reuters / Tingshu Wang Транспортный самолет Y-20 Фото: Reuters / Tingshu Wang Транспортный вертолет Z-8 Фото: Reuters / Tingshu Wang Истребители J-15 Фото: Reuters / Tingshu Wang Вертолет Z-20 Фото: Reuters / Tingshu Wang На выставке показали новый истребитель пятого поколения J20S (на фото). Утверждается, что он способен эффективно противодействовать вражеским БПЛА Фото: Costfoto / NurPhoto / Getty Images На авиасалоне также состоялась премьера экспортной версии российского истребителя пятого поколения Су-57Э (на фото) Фото: Tingshu Wang / Reuters Российский истребитель пятого поколения Су-57Э Фото: Chen Jimin / China News Service / VCG / Getty Images Показательные выступления истребителей J-20 Фото: Нина Падалко / Объединенная авиастроительная корпорация / РИА Новости Крылатые ракеты и истребитель Су-57Э Фото: Нина Падалко / Объединенная авиастроительная корпорация / РИА Новости Следующая фотография 1 / 18 Истребители J-10 пилотажной группы ВВС Bayi Народно-освободительной армии Китая Фото: Reuters / Tingshu Wang Ударный вертолет Z-10 Фото: Reuters / Tingshu Wang Узкофюзеляжный авиалайнер COMAC C919 Фото: Reuters / Tingshu Wang Истребители Су-35 пилотажной группы «Русские Витязи» Фото: Reuters / Tingshu Wang Истребители J-20 Фото: Reuters / Tingshu Wang Истребитель J-20 Фото: Reuters / Tingshu Wang Истребители Су-35 пилотажной группы «Русские Витязи» Фото: Reuters / Tingshu Wang Самолеты пилотажной группы Red Falcon ВВС Народно-освободительной армии Китая Фото: Reuters / Tingshu Wang Показательные выступления китайских десантников Фото: Reuters / Tingshu Wang Транспортный самолет Y-20 Фото: Reuters / Tingshu Wang Транспортный вертолет Z-8 Фото: Reuters / Tingshu Wang Истребители J-15 Фото: Reuters / Tingshu Wang Вертолет Z-20 Фото: Reuters / Tingshu Wang На выставке показали новый истребитель пятого поколения J20S (на фото). Утверждается, что он способен эффективно противодействовать вражеским БПЛА Фото: Costfoto / NurPhoto / Getty Images На авиасалоне также состоялась премьера экспортной версии российского истребителя пятого поколения Су-57Э (на фото) Фото: Tingshu Wang / Reuters Российский истребитель пятого поколения Су-57Э Фото: Chen Jimin / China News Service / VCG / Getty Images Показательные выступления истребителей J-20 Фото: Нина Падалко / Объединенная авиастроительная корпорация / РИА Новости Крылатые ракеты и истребитель Су-57Э Фото: Нина Падалко / Объединенная авиастроительная корпорация / РИА Новости Смотреть

Демонстрация растущего потенциала российского и китайского ВПК проходит на фоне новых громких заявлений высшего политического руководства двух стран, сделанных в ходе состоявшегося в Пекине 19-го раунда российско-китайских консультаций по стратегической безопасности.

Обращаясь к российскому коллеге, глава МИД КНР Ван И призвал «повышать уровень взаимного доверия и твердо поддерживать друг друга по вопросам, затрагивающим коренные интересы каждой из сторон». В связи с этим глава китайской дипломатии указал на необходимость продолжать следовать тем стратегическим договоренностям, которых достигли президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

В свою очередь, Сергей Шойгу назвал российско-китайские связи «одним из стержневых элементов в мировой политике и безопасности». В то время как его китайский коллега старательно уходил от упоминания внешних сил, которые бросают вызов России и Китаю, Сергей Шойгу счел необходимым прямо указать на общие угрозы для Москвы и Пекина.

«Важнейшей задачей вижу противодействие проводимой США и их сателлитами политики "двойного сдерживания" России и Китая»,— заявил Сергей Шойгу.

Весьма символично, что поездка секретаря Совета безопасности России в КНР стала первым российско-китайским контактом высокого уровня после победы на президентских выборах в США республиканского кандидата Дональда Трампа.

В период своего первого президентского срока в Белом доме Дональд Трамп стал архитектором новой американской политики максимального давления на Китай, отличавшейся от более умеренного курса предыдущей администрации Обамы. Сменивший Дональда Трампа Джо Байден так и не смог запустить процесс нормализации отношений с КНР.

Между тем победа на президентских выборах в США Дональда Трампа вызвала очередной всплеск глобальной дискуссии о том, могут ли США «дружить с Россией против Китая». Отвечая на вопрос, насколько реален такой сценарий, если бы в Кремль вдруг обратился с таким предложением Дональд Трамп, президент РФ Владимир Путин в ходе состоявшегося на прошлой неделе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» исключил возможность тайно договариваться с Вашингтоном в ущерб Пекину. «Наши отношения с Китаем не направлены против третьих стран, в том числе против США. То же самое касается наших отношений с США»,— предупредил Владимир Путин. В своем выступлении на Валдайском форуме господин Путин также назвал неприемлемой политику «двойного сдерживания», о которой упомянул в Пекине Сергей Шойгу.

В качестве альтернативы российский президент призвал будущую администрацию в Белом доме задуматься об отказе от «двойного сдерживания» в пользу трехстороннего сотрудничества Вашингтон—Москва—Пекин.

«Мне думается, что если бы Соединенные Штаты поменяли вектор в отношении России и Китая, то есть не проводили бы политику двойного сдерживания, а проводили бы политику трехстороннего сотрудничества, от этого выиграли бы все»,— подчеркнул Владимир Путин.

Однако многочисленные сигналы из Вашингтона и от его союзников свидетельствуют о том, что в ближайшие четыре года Запад будет проводить все ту же политику «двойного сдерживания» в ее еще более радикальном варианте.

Одним из признаков этого называют рассмотрение на должность будущего госсекретаря США кандидатуры сенатора Марко Рубио, известного своей жесткой антикитайской позицией. «Выбор Рубио на эту роль стал бы прямым сигналом о готовности избранного президента обострить ситуацию с Китаем»,— отмечает телеканал CNN. В августе 2020 года Пекин ввел санкции против Марко Рубио в ответ на санкции Минфина США, принятые в отношении официальных лиц континентального Китая и Гонконга.

К проведению более жесткой линии по отношению к Пекину готовятся и в Евросоюзе, лидеры которого до последнего времени пытались не полностью повторять политику Вашингтона, называя Китай партнером, с которым необходимо не соглашаться, но все же продолжать диалог и развивать деловое сотрудничество. Об этом говорит, в частности, выступление в Европарламенте будущего главы дипломатии ЕС Каи Каллас, которая выступала на слушаниях в комитете по иностранным делам по утверждению ее кандидатуры в тот самый момент, когда Сергей Шойгу находился с визитом в Пекине. «Я вижу, что такие игроки, как Россия, Китай, КНДР и Иран, стремятся изменить международный порядок, построенный на правилах. Китай и Россия используют открытость нашего общества против нас. Мы должны осознавать угрозы и давать соответствующий ответ совместно с нашими партнерами»,— предупредила госпожа Каллас. По ее словам, Китай — это «системный противник» Евросоюза, который должен будет заплатить более высокую цену за поддержку России.

«Без поддержки Китая Россия не сможет продолжать конфликт на Украине, поэтому Китай также должен почувствовать рост цены своей политики»,— отметила Кая Каллас, призвав снизить «зависимость ЕС» от сотрудничества с КНР.

В свою очередь, на североамериканском континенте о решимости быть частью глобальной антикитайской коалиции президента Трампа в его будущих торговых войнах с Пекином заявил на этой неделе премьер-министр Канады Джастин Трюдо. «Почти все наши демократические партнеры во всем мире выразили различную степень обеспокоенности относительно китайских избыточных производственных мощностей, по поводу их несправедливой торговой практики, которую китайская экономика навязывает всему миру. Это большая тема для разговора, который мы будем вести с новой американской администрацией в ближайшие месяцы»,— сообщил канадский премьер в ходе посещения провинции Нью-Брансуик. По его словам, Канада, как и другие страны Запада, уже начала противодействовать торговой политике Китая путем введения существенных тарифов на импорт китайских товаров, но «предстоит еще много работы».

Сергей Строкань